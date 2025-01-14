В США в декабре индекс оптимизма малого бизнеса достиг максимума за 6 лет

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В США в декабре индекс оптимизма представителей малого бизнеса поднялся до максимальной отметки более чем за шесть лет - с октября 2018 года.

Значение показателя достигло 105,1 пункта по сравнению со 101,7 пункта в ноябре, сообщила Национальная федерация независимого бизнеса (NFIB).

Аналитики, Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение до 100,8 пункта.

Среднее значение индекса за последние полвека составляет 98 пунктов, он превышает данный уровень уже второй месяц подряд благодаря улучшению настроения бизнеса после президентских выборов.

"Владельцы малого бизнеса чувствуют себя более уверенными и оптимистичными в отношении экономической повестки дня новой администрации. Ожидания экономического роста, снижения инфляции и позитивных условий для бизнеса усилились в предчувствии благоприятной для бизнеса политики и законодательства в новом году", - полагает главный экономист NFIB Билл Данкельберг.

Доля владельцев бизнеса, ожидающих улучшения состояния экономики, в декабре выросла до 52%, что является самым высоким уровнем с четвертого квартала 1983 года.