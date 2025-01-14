Рубль во вторник подешевел в паре с юанем на фоне упавшей нефти

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль подешевел на фоне упавшей нефти. Курс китайской валюты в 19:00 по Москве составил 13,9385 руб., что на 12,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 15 января на 72,99 копейки, до 103,438 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,3937 рубля, до 106,2493 руб./EUR1.

"Рубль на этой неделе выглядит неуверенно: юань приближается к 14 руб., доллар на межбанке преодолел 103 руб. Общим фактором давления является санкционный негатив - ограничения российского нефтяного экспорта чреваты сокращением притока валютной выручки. Правда, угроза перебоев поставок сырья из РФ подогревает мировые цены, что отчасти способно компенсировать эффект от выпадения объемов. Между тем доллар на мировом рынке максимально крепок с осени 2022 года - индекс DXY накануне заглядывал выше 110 п. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом и ожидания сокращения темпов секвестра процентных ставок ФРС продолжат поддерживать силу американской валюты в ближайшей перспективе. В то же время ежедневные совокупные продажи валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15 января по 6 февраля составят 4,8 млрд руб. ежедневно, что в 1,4 раза больше, чем в предыдущем периоде. А на следующей неделе поддержку рублю начнет оказывать налоговый период. Краткосрочно юань на Московской бирже может двигаться в пределах 13,5-14 руб., доллар - 101,5-103,5 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Цены на нефть

Цены на нефть опускаются во вторник вечером после подъема накануне до пятимесячных максимумов.

Сообщения о прогрессе в переговорах Израиля и группировки ХАМАС помогли охладить ралли на рынке, вызванное информацией о новых санкциях США в отношении российского энергетического сектора. По данным The Wall Street Journal, Израиль и ХАМАС настолько близки к успешному завершению переговоров о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками, что могут объявить о заключении соглашения позднее во вторник.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по Москве составила $80,35 за баррель, что на 0,81% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,04%, до $77,99 за баррель.

В понедельник как Brent, так и WTI завершили сессию на максимумах с августа на сообщениях о новых санкциях в отношении РФ. Во многом санкции направлены на сокращение доходов России от поставок нефти основным покупателям - Китаю и Индии. Китайские госкомпании и крупные частные НПЗ отреагировали на это увеличением закупок на Ближнем Востоке, создав высокий спрос на топливо в этом регионе.

Торговый диапазон для котировок нефти Brent, скорее всего, составит $79-83 за баррель на текущей неделе, полагает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Цены на нефть Brent впервые с октября 2024 года перешагнули за "круглый" уровень в $80 за баррель в минувшую пятницу, когда США ввели масштабные санкции против российского нефтегаза, - отмечает стратег банка. - Политический контекст будет определяющим, в том числе и ожидания по балансу: ранее предполагалось сохранение профицита предложения в 1 кв. 2025 года, что вкупе со слабым спросом Китая и рисками развязывания торговой войны с США по факту прихода Трампа к власти давало повод к негативному прогнозу по ценам на нефть. На текущий момент неопределенность относительно последствий санкций против российского нефтегазового сектора, в частности, какой объем нефти и нефтепродуктов может потенциально выпасть, будет, скорее, поддерживать цены на нефть".

На взгляд эксперта, из статистики на этой неделе в фокусе внимания данные по инфляции в США и запасы нефти и нефтепродуктов от API и Минэнерго США. Последнее также представит обновленный краткосрочный прогноз по ситуации на рынке нефти. "Наши ожидания на текущую неделю - нахождение цен на нефть Brent в диапазоне $79-83 за баррель", - прогнозирует Крылова.

Банк России во вторник, 14 января, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 320 млрд рублей (при лимите 2 трлн 320 млрд рублей и спросе 2 трлн 695,4 млрд рублей) в среднем по ставке 20,85% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 9 января, банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 182 млрд рублей (при лимите 3 трлн 880 млрд рублей и спросе 3 трлн 182 млрд рублей) в среднем по ставке 20,9% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 010,3 млрд рублей (при лимите 2 трлн 010 млрд рублей и спросе 2 трлн 371,7 млрд рублей) в среднем по ставке 20,92% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 13 января упала на 13 базисных пунктов - до 20,62% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц во вторник уменьшилась на 5 базисных пунктов, до 21% годовых, версия на три месяца, напротив, повысилась на 3 базисных пункта, до 20,98% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и во вторник составила 20,03% годовых.