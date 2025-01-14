Производитель виски Jack Daniel's сократит 12% работников

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Brown-Forman, производитель виски Jack Daniel's и бурбона Woodford Reserve, сократит около 12% своих работников для повышения эффективности операций, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Увольнения предусмотрены стратегическими инициативами, направленными на стимулирование роста компании и включающими реструктуризацию ее руководства и закрытие завода по производству бочек.

Завод Brown-Forman Cooperage в Луисвилле, штат Кентукки, будет закрыт до 25 апреля 2025 года. В результате будут уволены около 210 его работников. Всего же планируется сократить 12% из 5,4 тыс. сотрудников компании.

В дальнейшем бочки будут закупаться у стороннего поставщика.

Ожидается, что эти меры позволят компании сократить расходы на $70-80 млн в год, а продажа активов завода принесет ей более $30 млн.

Выплата выходных пособий и расходы, связанные с сокращением штата и закрытием завода, составят около $60-70 млн, по оценкам компании.

Котировки акций Brown-Forman растут на 0,4% на торгах в Нью-Йорке во вторник. С начала года они снизились на 8,9%.