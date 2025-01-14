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Минэнерго США оценило добычу нефти в стране в 2024 году в 13,21 млн б/с

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Соединенных Штатах в 2024 году находилась на уровне 13,21 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

Данная оценка на 30 тыс. б/с меньше той, которую ведомство сделало в декабрьском отчете (13,24 млн б/с).

При этом прогноз на 2025 год повышен на 30 тыс. б/с, до 13,55 млн б/с.

Таким образом, добыча нефти в США, по оценке EIA, в прошлом году выросла на 280 тыс. б/с, а по итогам текущего года может увеличиться еще на 340 тыс. б/с.

Минэнерго США США
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