Европейские фондовые рынки во вторник выросли, исключением стала Великобритания

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Европейские фондовые индексы в основном завершили торги во вторник ростом, снижение показал лишь британский индикатор.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка уменьшился на 0,08% - до 508,28 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,28%, германский DAX прибавил 0,69%, французский CAC 40 - 0,2%, итальянский FTSE MIB - 0,93%, испанский IBEX 35 - 0,55%.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о динамике потребительских цен в Великобритании и США, которые будут обнародованы в среду.

Консенсус-прогноз аналитиков предполагает, что инфляция в Британии в декабре осталась на ноябрьском уровне - 2,6%, по данным Trading Economics. Сигналы сохранения инфляционного давления в стране вынудили Банк Англии сохранить базовую процентную ставку на уровне 4,75% годовых в прошлом месяце. Это стало одним из факторов, заставивших инвесторов сомневаться в том, что правительство Великобритании сможет сократить дефицит бюджета в соответствии с планом, и спровоцировавших рост доходностей британских госбумаг.

Во вторник доходности гособлигаций стабилизировались. В ближайшее время министр финансов Великобритании Рейчел Ривз будет приглашена в парламент, чтобы ответить на вопросы о ситуации на рынке облигаций.

Заметный рост по итогам торгов во вторник показали акции британского онлайн-ритейлера Ocado Group, подорожавшие на 9,3%. Компания сообщила о резком росте выручки ее совместного предприятия с Marks & Spencer Group в четвертом финквартале.

Лидером падения среди компонентов Stoxx Europe 600 стали бумаги JD Sports Fashion, владеющей сетью магазинов спортивных товаров. Рыночная стоимость JD Sports упала на 6,4%, до минимума почти за 4 года. Ритейлер ухудшил прогноз прибыли на текущий фингод, завершающийся в феврале, отметив сложные рыночные условия.

Акции BP Plc подешевели на 2,5%. Британская нефтегазовая компания ожидает, что объем производства в сегменте upstream (разведка и добыча нефти и газа) в четвертом квартале снизится по сравнению с третьим, причем негативная динамика будет наблюдаться как в нефтяном, так и в газовом секторе.

Капитализация Volkswagen увеличилась на 0,9%, несмотря на то, что германский автопроизводитель сообщил о снижении продаж автомобилей на 2,3% в 2024 году.

Стоимость бумаг Smiths Group опустилась на 0,8%. Инжиниринговая группа сообщила о планах главного финансового директора Клэр Шеррер уйти в отставку в конце января. Она продолжит работать в компании до 30 апреля, чтобы обеспечить плавную передачу дел своему преемнику Джулиану Фаджу.

В Париже уверенно подорожали акции банков, включая BNP Paribas (+2%), Credit Agricole (+1,7%) и Societe Generale (+2,3%).