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Дефицит бюджета США в декабре упал на 33%, но в I финквартале был рекордным

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в декабре составил $86,732 млрд, что на 33% меньше показателя за тот же месяц прошлого года ($129,354 млрд), сообщило Министерство финансов страны.

Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 5,8% - до $454,415 млрд против $429,311 млрд годом ранее. Расходы уменьшились на 3,1% и составили $541,146 млрд по сравнению с $558,665 млрд.

Между тем за первый квартал 2025 финансового года (октябрь-декабрь) отрицательное сальдо бюджета США достигло рекордных $710,944 млрд, увеличившись на 39% относительно аналогичного периода годом ранее. Объем поступлений сократился на 2,2%, составив $1,083 трлн.

Расходы выросли на 10,9% - до $1,794 трлн. При этом процентные выплаты по госдолгу увеличились до $308 млрд по сравнению с $20 млрд в первом финквартале 2024 года.

Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2024 финансового года, который завершился 30 сентября, составило $1,833 трлн, увеличившись на 8%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.

США
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