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Рубль утром снижается к юаню, несмотря на умеренное повышение цен на нефть

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в среду. Рубль слабеет, несмотря на умеренное повышение цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,987 руб. (+4,85 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,84 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Давление на курс рубля, скорее всего, продолжает оказывать санкционный фактор. Негативный эффект от него со временем лишь усиливается, в том числе сокращая приток иностранной валюты в страну. В частности, по данным Bloomberg, Индия и Китай отказываются принимать подпавшие под санкции нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок слабо поднимаются утром в среду на сигналах сокращения запасов этого топлива в США по итогам предыдущей недели.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по Москве подорожали на 0,4% - до $80,23 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,62% - до $77,97 за баррель.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 2,6 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 по московскому времени в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 3,5 млн баррелей.

Кроме того, трейдеры по-прежнему пытаются оценить возможные последствия американских санкций в отношении российской энергетической отрасли.

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