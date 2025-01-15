Средневзвешенная доходность ОФЗ 26245 на аукционе - 16,8%, размещены бумаги на 4,01 млрд руб.

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года составила 79,1585% от номинала, что соответствует доходности 16,8% годовых, говорится в сообщении Минфина России.

Всего было продано бумаг на общую сумму 4 млрд 13 млн рублей по номиналу при спросе 10 млрд 14 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 3 млрд 307 млн рублей.

Цена отсечения была установлена на уровне 79,085% от номинала, что соответствует доходности 16,81% годовых.

Облигации серии 26245 с погашением 26 сентября 2035 года имеют 22 полугодовых купонных периода и первый купонный период - 147 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 9 апреля 2025 года. Ставка купонного дохода определена в размере 12% годовых (1-й купон - 48,33 рубля на облигацию и 2-23-й купоны - 59,84 рубля на облигацию).