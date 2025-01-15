"Юнигрин Энерджи" ввела в Калмыкии солнечную электростанцию на 63 МВт

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ООО "Юнигрин Энерджи" ввело в эксплуатацию Красинскую солнечную электростанцию (СЭС) мощностью 63 МВт в Лаганском районе Калмыкии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Юнигрин Энерджи" завершила строительство и ввела в эксплуатацию СЭС в Республике Калмыкия мощностью 63 МВт. Инвестиции в проект составили более 6 млрд рублей. С вводом нового объекта общая установленная мощность солнечных электростанций в Калмыкии достигает 297 МВт, по этому показателю республика входит в тройку лидеров среди регионов России", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в министерстве ЖКХ и энергетики Калмыкии "Интерфаксу" уточнили, что Красинская СЭС стала четвертой в регионе: в республике уже действуют Малодербетовская СЭС мощностью 60 МВт, Яшкульская СЭС мощностью 58,5 МВт, Аршанская СЭС (крупнейшая солнечная электростанция в России) мощностью 115,6 МВт.

Как сообщает пресс-служба компании, достигнутый объем установленной мощности повысил долю солнечной энергетики в структуре энергосистемы Калмыкии до 55,6%.

Красинская СЭС расположена на площади около 180 га. На станции установлено более 150 тыс. двухсторонних солнечных модулей российского производства, проложено свыше 800 км кабельных линий. Объем выработки электроэнергии прогнозируется на уровне 99,6 млн кВт.ч в год, что обеспечит ежегодное снижение выбросов углекислого газа на 35 тыс. тонн.

Отмечается, что введенная СЭС использует трекерную систему слежения за солнцем, что позволяет увеличить выработку электроэнергии в среднем на 20-25% по сравнению с установкой модулей с фиксированным углом наклона.

В ходе строительства объекта было создано около 100 временных рабочих мест. Постоянно обслуживать солнечную электростанцию и осуществлять охрану объекта будут около 20 человек.

Помимо этого, компания также ведет строительство Лаганской солнечной электростанции мощностью 63 МВт. Его планируется завершить до конца 2025 года, Лаганская СЭС будет расположена рядом с Красинской СЭС.

"Юнигрин Энерджи" работает в области возобновляемой энергетики. Реализует ВИЭ-проекты в странах Африки, СНГ, Азии и Латинской Америки. Портфель проектов по строительству возобновляемой генерации превышает 1,5 ГВт. По данным ЕГРЮЛ, 99,98% долей в ООО владеет принадлежащее Михаилу Сиволдаеву ООО "Экоинновации". Сиволдаев по состоянию на 2023 год также был основным владельцем еще одной компании в сфере солнечной энергетики – ГК "Хевел".