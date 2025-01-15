GM заключила крупный контракт на покупку сырья для аккумуляторов электромобилей с Vianode

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Американская General Motors договорилась о закупках синтетического анодного графита у норвежской Vianode в рамках многомиллиардной сделки, которая также предполагает развитие производственных мощностей, говорится в пресс-релизе поставщика.

Точная сумма сделки не раскрывается.

Графит будет поставляться с завода Vianode в Северной Америке, который начнет производство в 2027 году. Поставки рассчитаны на период до 2033 года.

Материал предназначен для компании Ultium Cells - совместного предприятия GM и южнокорейской LG Energy Solution. Она будет использовать его для производства аккумуляторов и других компонентов электромобилей. Впрочем, поставки могут быть расширены и на другие СП.

Vianode планирует вложить миллиарды долларов в развитие крупномасштабного производства анодного графита в Северной Америке и Европе. К 2030 году она намерена поставлять современные материалы для выпуска 3 млн электромобилей в год.