Овощи и фрукты в РФ в 2024 году подорожали на 22,1%, в декабре – на 9,1%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию в РФ в 2024 году выросли на 22,1%, в декабре по сравнению с ноябрем – на 9,1%, сообщил Росстат в среду.

В декабре рост цен несколько замедлился с 10,4% в ноябре. Больше всего подорожали огурцы – на 39,7% (на 42,6% в ноябре). Цены на помидоры выросли на 17,7% (22,8%), капусту – на 10,4% (16,1%), лук – на 6,1% (19%), картофель – на 5,8% (17,6%), морковь – на 2,9%, (5,7%).

Свекла в декабре подорожала на 2,8%, яблоки - на 4,9%, виноград - на 7,2%, свежие грибы - на 6,8%, зелень - на 5,7%, груши - на 5,3%, чеснок - на 4,8%, бананы - на 4,4%. В то же время цены на апельсины снизились на 5,3%, на лимоны - на 1,1%.