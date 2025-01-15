Тарифы на услуги связи в России в прошлом году выросли почти на 14%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Тарифы на телекоммуникационные услуги в декабре 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года выросли на 13,96%, сообщает Росстат.

По сравнению с ноябрем 2024 года тарифы увеличились в декабре на 0,34%. При этом абонентская плата за пакет услуг сотовой связи выросла на 0,6%, отмечает Росстат.

Стоимость услуг почтовой связи в 2024 году повысилась на 13,45%. При этом в декабре по сравнению с ноябрем рост составил 0,37%.