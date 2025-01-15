Франчайзи Rostic's успешно оспорил доначисление в бюджет 550 млн рублей

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - ООО "Сити Ресторантс", франчайзи ресторанов Rostic's, IL Patio и Osteria Mario, добилось признания незаконными налоговых претензий на сумму 550 млн рублей, которые возникли из-за того, что налоговая инспекция посчитала фиктивным привлечение персонала на условиях аутсорсингa. В опубликованном решении Арбитражного суда Москвы говорится, что мнение инспекции не соответствует позиции Федеральной налоговой службы (ФНС).

Претензии к компании у ИФНС №4 по Москве возникли в декабре 2023 года по итогам выездной налоговой проверки за 2017-2019 годы, когда "Сити Ресторантс" управляло ресторанами KFC. Изначально компании были доначислены 1,09 млрд рублей, из которых 501,67 млн рублей страховых взносов, 239,8 млн рублей НДФЛ, 291,4 млн рублей НДС и 58,8 млн рублей налога на прибыль, а также соответствующие пени и штраф.

В проверяемый период "Сити Ресторантс" для эксплуатации и управления этими заведениями общественного питания привлекало около десятка аффилированных компаний, заключая с ними договоры возмездного оказания услуг, в том числе на приготовление блюд, обслуживание посетителей, уборку помещений, погрузочно-разгрузочные работы и т.д., свидетельствуют материалы дела. Но инспекция сочла, что налогоплательщик фиктивно оформлял собственный персонал в штат "технических" компаний-контрагентов, не осуществлявших реальную деятельность. Свой вывод инспекция обосновала тем, что у этих компаний и их последующих контрагентов была минимальная численность сотрудников, не было основных средств и производственных активов, отсутствовали типичные для бизнеса расходы.

"Сити Ресторантс" сначала пожаловалось в управление ФНС по Москве, но оно оставило решение инспекции без изменения. Обращение в ФНС оказалось более результативным: служба полностью отменила начисления НДС, доначисления НДФЛ на работников контрагентов, а также исключила соответствующие пени, штрафы и уменьшила в четыре раза штраф за неуплату налога на прибыль и страховых взносов.

ФНС установила, что спорные контрагенты вели деятельность и не являлись "техническими". Все они были зарегистрированы задолго до заключения договоров с "Сити Ресторантс", оказывали аналогичные услуги иным заказчикам, имели в штате сотрудников. Общая численность персонала не приводится, но в четырех упомянутых компаниях в разные периоды времени работали от 592 до 3660 человек. Все спорные контрагенты несли расходы, в том числе на оплату труда и платили налоги, приводятся в материалах дела выдержки из решения службы.

Также, по мнению ФНС, не была доказана аффилированность и подконтрольность спорных контрагентов "Сити Ресторантс".

После этого инспекция пересчитала доначисления, и общая сумма претензий сократилась до 530 млн рублей налогов и 20 млн рублей штрафа. Однако и их Арбитражный суд Москвы, куда обратилось "Сити Ресторантс", признал незаконными.

Он не согласился с мнением инспекции, что компания должна доплатить в бюджет НДФЛ за сотрудников, которые числились в штате спорных контрагентов. Суд счел, что позиция инспекции противоречит решению ФНС, перечислив упомянутые выше аргументы о том, что "Сити Ресторантс" заключало контракты с реально действующими хозяйствующими субъектами и услуги ими фактически оказывались.

"Никаких доказательств выплаты обществом ("Сити Ресторантс" - ИФ) вознаграждения сотрудникам подрядных организаций и наличия с ними трудовых или гражданско-правовых договоров налоговым органом в материалы дела не представлено. Сотрудники подрядных организаций никогда не состояли в штате общества, являлись работниками самих подрядных организаций", - говорится в решении суда. Суд констатировал, что подрядные организации выплачивали зарплату сотрудникам на их банковские счета, и инспекция не установила уклонение подрядчиков от уплаты страховых взносов.

Также Арбитражный суд Москвы не согласился с мнением инспекции о том, что "Сити Ресторантс" незаконно включил в состав расходов для уменьшения налога на прибыль в 2018-2019 годы затраты на 121,34 млн рублей по договору на оказание услуг с ООО "Интерсервис". Компанию инспекция назвала "технической", а документы от ее лица - содержащими недостоверные сведения и не подтверждающими реальность оказания услуг по профессиональной комплексной уборке и мойке, погрузке-разгрузке товаров в ресторанах.

"Данное утверждение не опирается на материалы проверки и нормы права", - резюмировал суд. Он указал, что компания была реальной и действует до сих пор - у нее есть другие контрагенты, компания покупала оборудование и рекламу, гендиректор не менялся и подтвердил, что для выполнения работ для "Сити Ресторантс" привлекал субподрядчиков - индивидуальных предпринимателей.

Суд упомянул данные из налоговой базы данных "Прозрачный бизнес", согласно которым в 2018-2020 годы "Интерсервис" платил налоги в сумме от 231 тыс. рублей до 1,94 млн рублей. Это уже само по себе исключает технический характер организации, указал суд. Также он обратил внимание на отсутствие в материалах проверки доказательств аффилированности "Сити Ресторантс" с "Интерсервисом".

"Сити Ресторантс" – крупный ресторанный холдинг, в управлении которого находится более 70 ресторанов различных брендов. Он работал с Yum! Brands, американским оператором ресторанов быстрого питания, крупнейшей компании мира по числу предприятий, был известен как один из крупнейших франчайзи KFC в РФ.

После объявления о продаже российского бизнеса Yum! Brands Константину Котову и Андрею Осколкову компания вместе с другими крупными франчайзи KFC просила правительство РФ остановить эту сделку, ссылаясь на низкий уровень узнаваемости бренда Rostic's, внедряемый вместо KFC. Но сделка состоялась, и в апреле 2024 года подавляющее большинство ресторанов франчайзи были переименованы из KFC в Rostic's, включая рестораны в управлении "Сити Ресторантс".

Также "Сити Ресторантс" развивает рестораны сетей IL Patio и Osteria Mario, кофейни "Я люблю кофе" и кафе-кулинарию "Любовь и борщ".

Согласно ЕГРЮЛ, владельцем и гендиректором холдинга является Анастасий Яхтанциди. Согласно отчетности по РСБУ, выручка компании в 2023 году снизилась на 2,6%, до 7,05 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась на 4%, до 4,35 млрд рублей, чистая прибыль - на 41%, до 112,5 млн рублей.