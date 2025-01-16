Гендиректор "Роснефтегаза" Букаев возглавил холдинговую структуру "Звезды"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роснефтегаза" Геннадий Букаев возглавил АО "Современные технологии судостроения" (СТС), холдинговую структуру верфи "Звезда", и АО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" (ДЦСС), на базе которого она создается.

Соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ 14 января. Гендиректором обеих компаний до этого момента был Константин Лаптев. РБК на прошлой неделе сообщало со ссылкой на источники, что Лаптев, курировавший "Звезду" в статусе вице-президента "Роснефти", в конце декабря покинул нефтяную компанию.

Ранее, в ноябре, стало известно, что "Роснефть" и ВТБ начали переговоры о вхождении комплекса "Звезда" в контур "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК, находится в управлении госбанка). Вопрос вхождения судоверфи "Звезда" в ОСК принципиально согласован, параметры предстоящей сделки будут обсуждаться после оценки финансового состояния судостроительного комплекса, говорил глава ВТБ Андрей Костин.

"Мы планируем, что, наверное, до конца первого квартала (2025 года - ИФ) эту работу проведем, посмотрим на финансовое состояние, мы наймем оценщика, потом будем смотреть, как будем оплачивать. Это процесс уже договорный. В принципе, я думаю, что вопрос предрешен, но дальше – когда, почем – это вопрос еще пока не обсуждается", - сказал Костин.

Отвечая на вопрос о возможной сумме сделки, он напомнил, что "Роснефть" оценила понесенные издержки на строительство верфи в сумму примерно 250 млрд рублей.

Судостроительный комплекс "Звезда" создается на базе ДЦСС консорциумом АО "Роснефтегаз", ПАО "НК "Роснефть" и Газпромбанка. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть" с заказом на 28 судов. Сейчас в портфеле верфи более 60 судов, в том числе атомный ледокол проекта "Лидер", танкеры нового поколения, арктические челноки, газовозы, многофункциональные суда снабжения.

По данным ЕГРЮЛ, АО "СТС" – единственный владелец ООО "Судостроительный комплекс "Звезда".

ДЦСС управляет 14 предприятиями, включает в себя основные судоремонтные и судостроительные производственные мощности Дальневосточного федерального округа, такие как Центр судоремонта "Дальзавод" (Владивосток), Дальневосточный завод "Звезда" (Большой Камень), Северо-восточный ремонтный центр (Вилючинск).