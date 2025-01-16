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Число заявок на пособие по безработице в США подскочило на 14 тысяч

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 14 тыс. - до 217 тыс., сообщается в отчете министерства труда США.

Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 203 тыс. с 201 тыс.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 210 тыс. с ранее указанного уровня, по данным Bloomberg.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, уменьшилось до 212,75 тыс. с 213,5 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 4 января, понизилось до 1,859 млн по сравнению с 1,867 млн неделей ранее. Эксперты ожидали роста до 1,87 млн, по данным Trading Economics.

США
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