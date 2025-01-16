Дубайский учредитель "Московской пивоваренной компании" сменил юрисдикцию на российскую

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Компания Echelon Systems Ltd. (ОАЭ), ставшая в прошлом году учредителем "Московской пивоваренной компании" (МПК), редомицилировалась в РФ.

Как сообщается в ЕГРЮЛ, МКООО "Эшелон системс лимитед" в январе зарегистрировано в Калининградской области.

Как писал ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на реестр Dubai International Financial Centre (DIFC), Echelon Systems создана в конце 2023 года. Ранее акционером МПК была кипрская Echelon Systems Ltd. По данным DIFC, в состав акционеров Echelon Systems входят Premier Beverages P.B., владеющая частью выпускающихся в МПК брендов, и HC Oasis, которую на рынке связывают с Евгением Кашпером и Александром Лифшицем (создатели компании "Пивоварни Ивана Таранова" - предшественницы МПК).

Акционерами Echelon Systems на тот момент были указаны гендиректор МПК Игорь Дементьев, член совета директоров Ольга Аверьянова, экс-глава МПК Александр Иванчиков и Андрей Молодых.

МПК (создана в 2008 году) выпускает пиво на заводе в Мытищах (Московская область) мощностью 80 млн декалитров в год. В 2023 году выручка составила 39,655 млрд рублей против 37,663 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль снизилась до 1,872 млрд рублей с 3,295 млрд рублей в 2022 году.