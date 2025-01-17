Фондовые индексы США завершили торги снижением

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в минусе, трейдеры оценивали очередную порцию статданных по экономике США и корпоративной отчетности.

Статистика, обнародованная за последние два дня, показала замедление базовой инфляции в США, а также ослабление активности на рынке труда, несколько усилив оптимизм трейдеров в отношении перспектив смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году.

Согласно отчету Минтруда США, опубликованному в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 14 тыс. - до 217 тыс. Показатель предыдущей недели был пересмотрен до 203 тыс. с 201 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок на 9 тыс. с ранее объявленного уровня до 210 тыс., по данным Trading Economics.

Розничные продажи в Штатах в декабре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,6%.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в интервью CNBC в четверг, что ожидает снижения базовой ставки Федрезервом в первом полугодии и не исключает, что это произойдет в марте. Уоллер также дал понять, что считает возможным три-четыре снижения ставки в 2025 году, если динамика инфляции будет благоприятствовать смягчению политики.

Ожидания инвесторов, что ФРС опустит ставку в марте, выросли на заявлениях Уоллера и статданных. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения на мартовском заседании теперь оценивается рынком более чем в 30%.

Котировки акций ряда американских чипмейкеров выросли по итогам торгов благодаря сильной отчетности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ( TSMC ). Ведущий мировой производитель чипов на заказ в четвертом квартале увеличил чистую прибыль в 1,6 раза, выручку - на 38,8%. Оба показателя превзошли прогнозы рынка.

ADR TSMC подорожали на 4,1% к закрытию рынка в Нью-Йорке в четверг. Стоимость акций Applied Materials выросла на 4,5%, KLA Corp. - на 4,3%, Lam Research Corp. - на 4%.

В то же время бумаги Nvidia Corp. подешевели на 1,9%, Advanced Micro Devices Inc. - на 1,3%.

Капитализация Morgan Stanley выросла на 4% после публикации отчетности банка за четвертый квартал. Чистая прибыль Morgan Stanley в октябре-декабре выросла в 2,6 раза, до $2,22 на акцию, существенно превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $1,7 на акцию. Квартальная выручка банка повысилась на 26%, до $16,22 млрд, что также превзошло ожидания рынка.

Квартальные результаты Bank of America Corp. (BofA) также оказались сильнее прогнозов, однако акции банка подешевели на 1%. Чистая прибыль BofA в четвертом квартале выросла более чем в два раза, до $0,82 на акцию, выручка - на 15%, до $25,3 млрд. Эксперты в среднем прогнозировали первый показатель на уровне $0,77 на акцию, второй - $25,12 млрд.

Рыночная стоимость UnitedHealth Group упала на 6%. Скорректированная прибыль компании в прошедшем квартале превзошла прогнозы аналитиков, однако выручка не оправдала ожиданий.

Бумаги Southwest Airlines Co. подешевели на 2%. Министерство транспорта США подало иск к авиакомпании в связи с хроническими задержками рейсов на двух направлениях - Чикаго-Окленд и Балтимор-Кливленд. По данным ведомства, рейсы на этих направлениях регулярно задерживались в течение пяти месяцев подряд.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг опустился на 68,42 пункта (0,16%) и составил 43153,13 пункта.

Значение S&P 500 уменьшилось на 12,57 пункта (0,21%) - до 5937,34 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 172,94 пункта (0,89%), составив 19338,29 пункта.