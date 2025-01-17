Индексы МосБиржи и РТС на старте торгов снизились на 0,4%

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В пятницу российский рынок акций начал торги снижением в рамках фиксации прибыли игроками, поддержку рынку оказывает рост котировок нефти (мартовский фьючерс на Brent торгуется выше $81,5 за баррель) и надежды на прогресс в урегулировании украинского кризиса.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4%, причем первый откатился ниже рубежа 2900 пунктов во главе с бумагами "Сургутнефтегаза" (-1,3%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,4% до 2899,09 пункта, индекс РТС снизился на 0,4% до 890,85 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 17 января, составляет 102,3762 рубля (-43,16 копейки).

Подешевели также акции "Северстали" (-1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Роснефти" (-0,8%), "Норникеля" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,5% "префы"), "ММК" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), "МТС" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%).

Подорожали бумаги "Татнефти" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

По оценке начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи в пятницу может продолжить проторговывать район 2900 пунктов при смешанной динамике "фишек" и сохранении спроса в высоковолатильных историях.

"Жду, что рынок перейдет к ожиданию геополитических новостей, отчасти заложившись на позитив. Развитие роста, с движением индекса МосБиржи в направлении зоны 3000+ пунктов, склонны ждать на следующей неделе", - отмечает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в пятницу можно назвать неоднозначным: цены на нефть пытаются расти после снижения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках смешанные.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI скорректировались вниз от новых максимумов с июля прошлого года - $82,58 и $80,73 за баррель соответственно, сняв краткосрочную перекупленность. В пятницу поддержку котировкам оказывают воодушевляющие макроэкономические данные из Китая, который является ключевым импортером "черного золота" в мире.

Российский рынок акций в начале торгов ожидаемо оказался под сдержанным нисходящим давлением ввиду коррекционных настроений на сырьевых площадках, а также после уверенного роста накануне, который был вызван надеждами на смягчение санкций и монетарной политики ЦБ. Последний фактор, в частности, поддержал акции застройщиков, среди которых "Группа ЛСР" является также потенциально интересной дивидендной историей. Индекс МосБиржи в целом сохраняет курс на 3000 пунктов, но стоит помнить, что геополитические улучшения при новом президенте США Трампе если и произойдут, то будут не такими быстрыми, как ожидалось изначально - это также может ограничивать оптимизм в российских акциях в ближайшие недели и месяцы, предупредила Кожухова.

В США в четверг индексы акций снизились на 0,2-0,9% во главе с Nasdaq, трейдеры оценивали очередную порцию статданных по экономике США и корпоративные отчетности.

Статистика, обнародованная за последние два дня, показала замедление базовой инфляции в США, а также ослабление активности на рынке труда, несколько усилив оптимизм трейдеров в отношении перспектив смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году.

По данным Минторга США, розничные продажи в декабре увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,6%.

Член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил в интервью CNBC в четверг, что ожидает снижения базовой ставки Федрезервом в первом полугодии и не исключает, что это произойдет в марте. Уоллер также дал понять, что считает возможным три-четыре снижения ставки в 2025 году, если динамика инфляции будет благоприятствовать смягчению политики.

Ожидания инвесторов, что ФРС опустит ставку в марте, выросли на заявлениях Уоллера и статданных. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения на мартовском заседании теперь оценивается рынком более чем в 30%.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,2%).

ВВП Китая в IV квартале 2024 года вырос на 5,4% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ). Темпы роста ВВП ускорились по сравнению с 4,6% в III квартале и стали максимальными за 1,5 года. Аналитики в среднем ожидали повышения на 5%, по данным Trading Economics.

По итогам 2024 года китайская экономика увеличилась на 5%, что совпало с целевым ориентиром правительства.

Промышленное производство в КНР в декабре увеличилось на 6,2% в годовом выражении, по данным ГСУ. Рост ускорился по сравнению с 5,4% в ноябре. Аналитики в среднем ожидали сохранения темпов подъема на прежнем уровне.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,7% в годовом выражении после увеличения на 3% в ноябре. Эксперты в среднем ожидали роста на 3,5%.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены вернулись к росту после снижения накануне.

К 10:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на 0,3% до $81,54 за баррель (-0,9% накануне), февральские фьючерсы на WTI дорожали на 0,6% до $79,13 за баррель (-1,7% в четверг).

Давление на котировки в четверг оказали сообщения о заключении сделки между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Как заявили в канцелярии израильского премьера, представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали соответствующее соглашение в Дохе.

Несмотря на снижение в четверг, цены на нефть обеих марок могут завершить в "плюсе" четвертую неделю подряд, отмечает MarketWatch. В среду они обновляли максимумы с середины августа.