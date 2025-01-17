Поиск

Сбер в декабре показал снижение кредитования под давлением высокой ставки и жестких мер ЦБ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сбербанк в декабре впервые с 2022 года показал снижение кредитного портфеля в условиях высокой ставки ЦБ и жесткого регулирования.

"В декабре под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и норм регулирования банковского сектора впервые с 2022 года произошло снижение розничного и корпоративного портфелей в реальном выражении на 0,1%. При этом сезонно усилился приток средств розничных клиентов, объем сбережений в декабре вырос на 2,5% - до 27,6 трлн рублей", - заявил глава банка Герман Греф, чьи слова приводятся в релизе с результатами отчетности по РСБУ за декабрь.

Розничный кредитный портфель банка в декабре снизился на 0,1%. В целом за прошлый год кредитный фортель физлиц вырос на 12,4% и превысил 17,5 трлн рублей. Частным клиентам в декабре было выдано 286 млрд рублей кредитов.

Портфель жилищных кредитов вырос на 0,2% за месяц и на 8,6% в целом за год, до 11 трлн рублей. В декабре банк выдал 149 млрд рублей ипотечных кредитов.

Портфель потребительских кредитов снизился на 3,1% за месяц (+0,7% с начала года) - до 3,9 трлн рублей на конец года, оставаясь под давлением высоких процентных ставок и усиления регуляторных требований, сообщил банк. Объем выданных кредитов в декабре составил 125 млрд рублей. Портфель кредитных карт прибавил 0,4% за месяц и 43,1% с начала года, а объем портфеля достиг 2,3 трлн рублей.

Корпоративный кредитный портфель снизился на 1,4% за месяц (-0,1% без учета валютной переоценки) и составил 27,8 трлн рублей. С начала года портфель вырос на 19% (+17,1% без учета валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам было выдано 2,4 трлн рублей кредитов.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле осталась на уровне 2,2%.

Средства физических лиц достигли 27,6 трлн рублей и выросли на 2,5% за месяц (+3% без учета валютной переоценки) на фоне роста ставок по вкладам. С начала года рост клиентских средств составил 21,9% (+20,6% без учета валютной переоценки).

Средства юридических лиц снизились на 3,5% за месяц - до 13,2 трлн рублей (-1,8% без учета валютной переоценки). С начала года рост составил 20,9% (+18,2% без учета валютной переоценки).

Герман Греф Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сбербанк в 2024 году получил рекордные 1,562 трлн рублей прибыли по РСБУ

Brent подорожала до $81,76 за баррель

Суд отказал инвестору, оставшемуся "за бортом" обмена "Яндекса"

Всемирный банк ждет роста ВВП России в 2025 году на 1,6%

Т-Банк разместил допэмиссию акций в рамках присоединения Росбанка

Т-Банк разместил допэмиссию акций в рамках присоединения Росбанка

Котировки золота превысили $2750 впервые за месяц на статданных из США

В ЕС не видят риска срыва газоснабжения из-за российской атаки по газохранилищу на Украине

Индекс МосБиржи вырос на 1,8% и превысил 2900 пунктов

Индекс МосБиржи вырос на 1,8% и превысил 2900 пунктов

ЕС определил бюджет своей гуманитарной помощи в мире на 2025 год в 1,9 млрд евро

Объем переработки какао-бобов в Европе в IV квартале упал до минимума с 2020 года

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2112 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне20 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе253 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5704 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });