Сбер в декабре показал снижение кредитования под давлением высокой ставки и жестких мер ЦБ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Сбербанк в декабре впервые с 2022 года показал снижение кредитного портфеля в условиях высокой ставки ЦБ и жесткого регулирования.

"В декабре под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и норм регулирования банковского сектора впервые с 2022 года произошло снижение розничного и корпоративного портфелей в реальном выражении на 0,1%. При этом сезонно усилился приток средств розничных клиентов, объем сбережений в декабре вырос на 2,5% - до 27,6 трлн рублей", - заявил глава банка Герман Греф, чьи слова приводятся в релизе с результатами отчетности по РСБУ за декабрь.

Розничный кредитный портфель банка в декабре снизился на 0,1%. В целом за прошлый год кредитный фортель физлиц вырос на 12,4% и превысил 17,5 трлн рублей. Частным клиентам в декабре было выдано 286 млрд рублей кредитов.

Портфель жилищных кредитов вырос на 0,2% за месяц и на 8,6% в целом за год, до 11 трлн рублей. В декабре банк выдал 149 млрд рублей ипотечных кредитов.

Портфель потребительских кредитов снизился на 3,1% за месяц (+0,7% с начала года) - до 3,9 трлн рублей на конец года, оставаясь под давлением высоких процентных ставок и усиления регуляторных требований, сообщил банк. Объем выданных кредитов в декабре составил 125 млрд рублей. Портфель кредитных карт прибавил 0,4% за месяц и 43,1% с начала года, а объем портфеля достиг 2,3 трлн рублей.

Корпоративный кредитный портфель снизился на 1,4% за месяц (-0,1% без учета валютной переоценки) и составил 27,8 трлн рублей. С начала года портфель вырос на 19% (+17,1% без учета валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам было выдано 2,4 трлн рублей кредитов.

Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле осталась на уровне 2,2%.

Средства физических лиц достигли 27,6 трлн рублей и выросли на 2,5% за месяц (+3% без учета валютной переоценки) на фоне роста ставок по вкладам. С начала года рост клиентских средств составил 21,9% (+20,6% без учета валютной переоценки).

Средства юридических лиц снизились на 3,5% за месяц - до 13,2 трлн рублей (-1,8% без учета валютной переоценки). С начала года рост составил 20,9% (+18,2% без учета валютной переоценки).