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Денежная база в РФ снизилась с 27 декабря по 10 января на 272,6 млрд рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 10 января 18 681,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 27 декабря денежная база в России равнялась 18 954,2 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 1,44%, или на 272,6 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
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