Холдинг "Таврос" стал совладельцем мясоперерабатывающего комбината в Ленинградской области

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ГК "Таврос", один из крупных многопрофильных холдингов РФ, стал владельцем трети ООО "МПК Тосненский" (Ленинградская область, переработчик мяса), сообщается в ЕГРЮЛ.

Кроме того, владельцами еще по 33% значатся АО "Виннер" (деятельность в области права) и Андрей Шутилин. Ранее комбинат принадлежал ряду физических лиц.

Как сообщает "Коммерсантъ" (первый обратил внимание на эту сделку) со ссылкой на инвестбанкира Илью Шумова, 100% долей МПК "Тосненский" оценивается примерно в 300 млн рублей. Он не исключает, что "Таврос" параллельно прорабатывает возможность покупки других активов поблизости, поскольку рентабельность убоя скота находится почти на нулевой отметке и служит дополнением к животноводству и последующей переработке. У группы таких бизнесов поблизости нет, кроме птицефабрики "Оредеж".

Основные активы "Тавроса" сосредоточены в Башкирии. По подсчетам аудиторско-консалтинговой компании BEFL на май 2024 года, группа входит в топ-40 владельцев сельскохозяйственной земли в РФ: ей принадлежат 179 тыс. га. В "Таврос" также входят 9 свиноводческих комплексов почти на 30 тыс. свиноматок, птицефабрики, предприятия по мясопереработке, производству сахара, комбикормов, кондитерских изделий.

Согласно данным Россельхозбанка, в 2023 году "Таврос" занял первое место по сделкам слияния и поглощения в АПК: холдинг приобрел шесть активов на общую сумму $118 млн. Холдинг на 99,01% принадлежит ЗПИФ "Агро Капитал".