В Екатеринбурге достроили вторую очередь "Дацюк Арены"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге до конца января состоится открытие второй очереди спортивного комплекса "Дацюк Арена", сообщает пресс-служба мэрии города.

"Строительство масштабного объекта завершено", - отметили чиновники.

Строительство продолжалось 9 месяцев. В комплексе уже проходят пробные соревнования.

Трехэтажный спортивный комплекс имеет площадь более 8,9 тысячи квадратных метров и состоит из двух блоков, соединенных наземным теплым переходом.

В здании оборудованы: ледовое поле 61 на 26 метров, пять футбольных полей, открытый стадион для легкоатлетов, открытая площадка для конькобежцев.

Арена также включает 24 гостиничных номера для атлетов, столовую на 100 человек и тренажерный зал, информирует пресс-служба.

Первая очередь "Дацюк арены" была сдана еще в 2016 году.