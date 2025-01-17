ГК "Дело" планирует выйти в сегмент зернового трейдинга

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Группа компаний "Дело" планирует заняться зерновым трейдингом, рассматривает формирование балкерного флота. Об этом сообщил председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

"Не скрываем своих амбиций в том, что хотим заниматься зерновым трейдингом", - сказал Шишкарев в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу.

По его словам, для реализации морских перевозок зерна рассматривается формирование собственного балкерного флота.

Зерновой терминал КСК (Новороссийск, входит в группу компаний "Дело") по итогам 2024 года увеличил перевалку зерна до 10,3 млн тонн, сообщил Шишкарев.

Он напомнил о планах компании увеличить мощность терминала КСК до 15 млн тонн в год. Сроки реализации инвестпроекта могут составить 2,5 года, добавил он.

Как сообщалось, по итогам 2023 года терминал КСК отгрузил на экспорт рекордные 8,2 млн тонн. Таким образом, в 2024 году объем перевалки вырос на 25,6%.

КСК – глубоководный терминал. В 2021 году был введен в эксплуатацию глубоководный причал, способный одновременно принимать два судна грузоподъемностью до 100 тыс. тонн каждое.

Группа компаний "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В транспортно-логистическое направление бизнеса ГК "Дело" входит интермодальный контейнерный оператор "Трансконтейнер" и мультимодальный транспортный оператор "Рускон", в стивидорное направление – холдинг "ДелоПортс" и ведущий оператор контейнерных терминалов "Глобал Портс".