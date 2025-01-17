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Промпроизводство в США в декабре выросло на 0,9%, максимально с февраля

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в США в декабре увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем - максимальными темпами с февраля, сообщила Федеральная резервная система.

Эксперты в среднем прогнозировали повышение лишь на 0,3%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре промпроизводство в США выросло на 0,2%. Ранее сообщалось о его снижении на 0,1%.

Производство в обрабатывающей промышленности в прошлом месяце повысилось на 0,6% (при прогнозе в 0,2%) после увеличения на 0,4% в ноябре. Существенный рост был отмечен в сегменте аэрокосмического и другого транспортного оборудования (+6,3%).

В добывающей промышленности (включая производство нефти и газа) показатель вырос на 1,8%, в транспортировке газа и электроэнергии - на 2,1%.

Использование производственных мощностей в США в декабре увеличилось до 77,6% по сравнению с 77% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение показателя на уровне 77%.

Промпроизводство в США в декабре выросло на 0,5% в годовом выражении после снижения на 0,9% месяцем ранее. В обрабатывающей промышленности объем производства не изменился в добывающей - увеличился на 0,3%..

США
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