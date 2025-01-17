Работа по своповым поставкам нефтепродуктов между РФ и Ираном продолжается

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Работа по своповым поставкам нефтепродуктов между РФ и Ираном продолжается, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев.

"У нас работа эта продолжается, она не будет останавливаться", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы утвердили сегодня, что заседание межправкомиссии пройдет в апреле в России. И мы должны до заседания МПК максимально снять все существующие вопросы. Контакт с иранской стороной налажен, он очень конструктивен. Мы уже из многих тяжелых вопросов, хоть и не долго работаем, нашли выход", - продолжил министр. "Было бы желание сторон - всегда можно решить трудные моменты, в том числе связанные с санкциями. И по многим вопросам у нас такие решения с Ираном найдены", - подчеркнул собеседник.

"У нас есть очень хорошие, интересные направления, в том числе потенциально и в нефтепереработке", - сообщил глава ведомства.