ЦБ отметил продолжение охлаждения рынка банковского кредитования в декабре

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Темпы роста корпоративного кредитования в декабре продолжили замедляться, одним из факторов стал более выраженный сезонный рост госрасходов, часть которых использовалась компаниями-бюджетополучателями для погашения долга. Об этом говорится в комментарии ЦБ по денежно-кредитным условиям.

По оперативным данным, в декабре продолжилось и охлаждение рынка розничного кредитования, в основном за счет сокращения части кредитного портфеля срочностью свыше 1 года.

Сбербанк, крупнейший на рынке кредитования, в пятницу опубликовал данные по РСБУ за декабрь. В релизе банк отметил, что под давлением жесткой ДКП и норм регулирования банковского сектора впервые с 2022 года произошло снижение розничного и корпоративного портфелей в реальном выражении на 0,1%.