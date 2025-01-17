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Рынки акций Европы уверенно выросли, Stoxx Europe 600 был близок к рекорду

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в пятницу уверенным ростом вслед за подъемом котировок акций горнодобывающих компаний.

Бумаги Rio Tinto и Glencore подорожали на 2% и 2,8% соответственно к закрытию рынка на сообщении СМИ о том, что компании обсуждали возможное слияние на недавних переговорах.

Стоимость акций Anglo American увеличилась на 3,6%, BHP Group - на 1,7%.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к закрытию рынка вырос на 0,69% - до 523,62 пункта, остановившись менее чем в одном пункте от рекордного максимума, отмечает Trading Economics.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 1,35%, германский DAX - 1,2%, французский CAC 40 - 0,98%, итальянский FTSE MIB - 1,25%, испанский IBEX 35 - 0,64%.

Данные Национального статистического управления (ONS) Великобритании, опубликованные в пятницу, показали неожиданное снижение розничных продаж в стране в декабре. Показатель уменьшился на 0,3% относительно предыдущего месяца, тогда как опрошенные Trading Economics эксперты в среднем прогнозировали его повышение на 0,4%.

Отчет по розничным продажам, как и опубликованная ранее на этой неделе статистика, указывает на спад активности в экономике Великобритании. Вместе с сигналами ослабления инфляционного давления в стране это повышает надежды трейдеров на то, что Банк Англии опустит базовую процентную ставку трижды в этом году, пишет CNBC.

Данные статистического управления Европейского союза подтвердили ускорение инфляции в еврозоне в декабре до 2,4% в годовом выражении - максимума с июля, по сравнению с 2,2% в ноябре. Окончательные данные, опубликованные в пятницу, совпали как с предварительной оценкой, так и с ожиданиями аналитиков.

Лидером роста среди компонентов Stoxx Europe 600 оказались акции швейцарского оператора розничной торговли Avolta AG (+8,4%), анонсировавшего программу обратного выкупа акций на сумму до 200 млн швейцарских франков ($219,6 млн).

В "пятерку" лидеров вошли бумаги Verallia SAS (+7,4%), Big Yellow Group (+7%), Entain (+6,3%), а также Iveco Group (+5,7%).

Уверенный рост также показали акции Stellantis (+2,8%), Siemens (+2,9%), Airbus (+2,3%), Schneider Electric (+1,8%), Infineon (+1,7%), L'Oreal (+1,3%).

Лидером снижения стали бумаги Saab AB, подешевевшие на 5,3%.

Рыночная стоимость французского ритейлера Carrefour упала на 5%, шведского оператора онлайн-казино Evolution Gaming Group - на 4,8%, фармкомпании Novo Nordisk - на 4,3%.

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