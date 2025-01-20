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Telefonica сменила председателя совета директоров по требованию акционеров

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Испанская телекоммуникационная компания Telefonica SA сменила председателя совета директоров после соответствующего запроса акционеров, пишет Financial Times.

Совет директоров возглавит Марк Муртра, ранее работавший в оборонном подрядчике Indra Sistemas. Хосе Мария Альварес-Пайет, занимавший должность председателя девять лет, решил уйти в отставку, сообщила пресс-служба компании.

Indra сообщила, что новым председателем ее совета директоров станет Анхель Эскрибано Руис.

Смена главы совета директоров Telefonica произошла после того, как компания STC из Саудовской Аравии приобрела почти 10%-ную долю в компании. В ответ правительство Испании также нарастило свою долю в крупнейшей телекоммуникационной фирме страны до 10%, напоминает FT.

Капитализация Telefonica за последние три месяца снизилась на 10,5%, до 22,4 млрд евро.

Испания Telefonica Indra Саудовская Аравия STC Марк Муртра Indra Sistemas
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