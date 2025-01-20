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"НОВАТЭК" сократил окончание строительства терминала "Мурманский СПГ" на три года

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - График строительства терминала "Мурманский СПГ" (МСПГ) в Кольском заливе Баренцева моря скорректирован, окончание работ переносится с 2033 на 2030 год. Это следует из материалов предварительной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), вынесенных на общественные обсуждения, с которыми ознакомился "Интерфакс".

В 2024 году эти материалы уже выносились на общественные обсуждения. В документации "ЛенморНИИпроекта" говорилось, что строительство терминала "Мурманский СПГ" планируется разбить на семь этапов – с 2025 по 2033 год.

В новой проектной документации АО "ЛенморНИИпроект" говорится, что строительство будет разделено на шесть этапов. Первый этап продлится с 2027 по 2029 год. Второй – с 2028 по 2029 год. Третий, пятый и шестой этапы – с 2027 по 2030 год. Четвертый этап – с 2029 по 2030 год.

Терминал МСПГ предназначен для обеспечения круглогодичного приема судов, поддержания безопасности морских операций, отгрузки СПГ в морские суда, эксплуатации завода МСПГ на основании гравитационного типа (ОГТ, на которых устанавливаются модули по сжижению газа - ИФ), обеспечении ремонтных работ на заводе. Два ОГТ планируется установить на подготовленных основаниях на дне Кольского залива.

Грузооборот каждого ОГТ будет составлять по 6,8 млн т СПГ в год, или 13,6 млн т в год, отмечается в документации.

При проектировании учтены расчетные типы ряда судов.

В проектной документации говорится, что терминал МСПГ будет расположен между селом Белокаменка и рекой Кулонга в северо-западной части среднего колена Кольского залива Баренцева моря. Всего для размещения терминала рассматривалось пять вариантов, но данный имеет определенные преимущества. В частности, близость к Центру строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) "НОВАТЭКа", который находится в Белокаменке, а также возможность использования созданной для ЦСКМС инфраструктуры.

НОВАТЭК Мурманский СПГ
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