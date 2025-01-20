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Банк России предложил устранить неопределенность статуса организаторов IPO

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Банк России предлагает устранить неопределенность правового статуса организаторов IPO, определив в регулировании деятельность по организации размещений, перечень функций и ответственность организаторов сделок.

Кроме того, регулятор считает необходимым обеспечить разработку стандартов, определяющих требования к квалификации и опыту сотрудников организаторов публичных размещений.

Эти предложения изложены в консультативном докладе "Информационная прозрачность на рынке ценных бумаг: эмитенты и условия первичного размещения их акций", опубликованном Банком России для обсуждения.

ЦБ предлагает определить в регулировании деятельность по организации размещения, включающую в себя следующие основные функции: консультирование эмитента и подготовка коммерческих/финансовых частей проспекта ценных бумаг; проведение процедуры due diligence; подготовка аналитических отчетов, содержащих обоснование оценки стоимости эмитента; обеспечение сбора заявок на участие в размещении от инвесторов; организация стабилизации цены акций и заключения договора эмитента с биржей и маркет-мейкером.

Следующее предложение - определить, что деятельность по организации размещения могут осуществлять лица, включенные в реестр Банка России.

Также регулятор предлагает установить требование о том, что организатор размещения должен быть указан в проспекте ценных бумаг и подписывать его. Это обеспечит ответственность организатора размещения за достоверность информации, содержащейся в проспекте.

Кроме того, ЦБ предлагает разработать стандарты, определяющие для организаторов размещения требования к квалификации и опыту деятельности сотрудников (включая аналитиков) в публичных сделках на рынке ценных бумаг; подходы к проведению публичных размещений, в том числе к процедуре due diligence; требования к управлению конфликтами интересов.

Российская практика предполагает, что роль организатора, как правило, выполняют крупный банк или компания, осуществляющая брокерскую или дилерскую деятельность. Но законодательством о рынке ценных бумаг не определены в качестве субъектов организаторы размещения, их основные функции, обязанности и ответственность, не урегулирована проблема конфликта интересов при оказании услуг инвесторам по участию в публичных размещениях и услуг эмитентам по организации размещения, говорится в докладе.

ЦБ отмечает, что сейчас отсутствуют требования к наличию лицензии, уровню квалификации, репутации. "Организаторы размещений не несут ответственности перед инвесторами. Такая неопределенность создает при IPO дополнительные риски как для эмитента, так и для инвесторов", - констатирует регулятор.

Принимая во внимание планы по расширению практики выхода на рынок долевого финансирования крупных эмитентов, включая компании с госучастием, большую актуальность приобретает участие в сделке профессионального андеррайтера, обеспечивающего качество публичного размещения, говорится в докладе.

Участие профессионалов, обладающих в том числе полноценной информацией о текущей деятельности и возможных перспективах развития эмитента, должно повысить качество публичного размещения и стать дополнительным ориентиром для инвесторов при выборе предложения акций, считает ЦБ.

Выработка единых принципов и подходов к сопровождению публичного размещения призвана повысить эффективность и прозрачность процессов и сопровождающей их информации и в конечном итоге привести к снижению издержек и для эмитентов, и для инвесторов.

В докладе отмечается, что в отдельных юрисдикциях, таких как США, Великобритания, Китай, Индия, андеррайтинг относится к регулируемым видам деятельности, регулированию подлежат конфликт интересов, вопросы вознаграждения за оказание эмитенту услуг. Информация об андеррайтерах и условиях соглашений раскрывается в проспекте ценных бумаг. Андеррайтеры несут репутационную и гражданско-правовую ответственность, а также финансовые риски. Как следствие, крупные инвестиционные банки с хорошей репутацией склонны выбирать компании с низким уровнем риска и благоприятными перспективами первичного размещения акций, говорится в документе.

Банк России
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