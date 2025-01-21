Рынки акций Европы закрылись преимущественно в плюсе в понедельник

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Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в понедельник ростом, за исключением итальянского индикатора. Трейдеры следят за церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и ждут его заявлений относительно будущей политики, а также анализируют поступающую квартальную отчетность компаний.

Сводный индекс Stoxx Europe 600 к закрытию рынка вырос на 0,05%, до 523,87 пункта. Британский FTSE 100 прибавил 0,18%, германский DAX - 0,42%, французский CAC 40 - 0,31%, Испанский IBEX 35 - 0,23%. Итальянский FTSE MIB снизился на 0,34%.

Лидером роста в составе Stoxx стала германская IT-компания Nemetschek SE. Ее бумаги подорожали на 10,38%. Предварительная отчетность компании показала, что ее совокупная выручка в 2024 фингоду выросла на 17%, примерно до 996 млн евро, сильнее прогнозов.

Акции германской химической компании Lanxess выросли в цене на 5,1%. Компания сообщила, что ее прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в четвертом квартале составит 159 млн евро, что значительно выше ожиданий рынка.

Третий лучший результат - у Raiffeisen Bank International AG (3,84%).

Наибольшее падение показали бумаги инвесткомпании CVC Capital Partners (4,37%). Акции датской фармацевтической компании Novo Nordisk A/S снизились в цене на 4,22%, а Siemens Energy AG - на 3,43%.

В составе DAX наибольший рост показал Commerzbank AG (3%). Ранее в СМИ появились сообщения о том, что банк рассматривает возможность сокращения нескольких тысяч рабочих мест.