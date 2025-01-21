Рубль утром во вторник слегка дорожает в паре с юанем

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Китайский юань понижается на Московской бирже утром во вторник, рубль дорожает на фоне повышенного спроса на рублевую ликвидность при подготовке экспортеров к налоговому периоду января.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,8025 руб. (-2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,77 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Сезонное укрепление рубля в первом квартале2025 года маловероятно из-за январских санкций в отношении нефтегазового сектора, говорится в обзоре "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Приближение налогового периода поддерживает рубль, который укрепился в пределах 1% в понедельник, - отмечает аналитик Илья Федоров. - Тем не менее рассчитывать на сезонное укрепление рубля в I квартале после объявления январских санкций на нефтегазовый сектор не приходится. В худшем случае из-за санкций рубль в среднем по году обесценится по отношению к доллару на 4 рубля. Однако внешние ограничения были ожидаемы рядом компаний, что может смягчить негативное влияние. Полагаем, что эффект от санкций будет ограниченным, но высокая инфляция продолжит давить на курс рубля".

Федеральный бюджет в 2024 году, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,485 трлн рублей, или 1,7% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина РФ.

Изначально законом о бюджете на 2024 год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. Весной прошлого года он был увеличен до 1,1% ВВП, или 2,120 трлн рублей. Позже, после получения правительством права увеличить общий объем расходов федерального бюджета в 2024 году на сумму до 1,5 трлн рублей без проведения этих изменений через парламент, дефицит стал оцениваться в 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП. В конце декабря министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что финальные параметры исполнения бюджета "уложатся" в ожидаемые 1,7% ВВП. Исполнение бюджета в этих параметрах он также подтвердил 17 января.

Доходы федерального бюджета в 2024 году составили 36 трлн 707 млрд рублей, что на 26% выше, чем в предыдущем году.

Ненефтегазовые доходы выросли на 26% - до 25 трлн 576 млрд рублей. Поступление НДС увеличилось на 16%, до 13,523 трлн рублей. Нефтегазовые доходы увеличились на 26,2% - до 11,131 трлн рублей. Базовые нефтегазовые доходы были на уровне 9,831 трлн рублей, дополнительные - 1,3 трлн рублей.

Расходы выросли на 24,2% - до 40 трлн 192 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 1,173 трлн рублей, или 0,5% ВВП.

Цены на нефть

Цены на нефть опускаются во вторник, трейдеры оценивают заявления и указы нового президента США Дональда Трампа.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составила $79,81 за баррель, что на 0,42% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,82%, до $76,97 за баррель. Во вторник основные торги WTI не проводились из-за праздника (День Мартина Лютера Кинга).

Спустя несколько часов после возврата в Белый дом Трамп инициировал масштабный пересмотр политики США в энергетическом секторе, сфокусировавшись на добыче ископаемого топлива. Он отменил введенные предыдущим президентом Джо Байденом ограничения, фактически блокировавшие бурение в большинстве прибрежных вод страны.

Кроме того, Трамп подписал декларацию о чрезвычайной ситуации в сфере энергетики для обеспечения дополнительной добычи ресурсов и пообещал наполнить стратегический нефтяной резерв США. Он также заявил, что введет 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля.