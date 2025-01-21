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"Газпром нефть" провела кадровые изменения в руководстве крупных дочерних предприятий

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В руководстве крупных дочерних предприятий "Газпром нефти" произошли кадровые перестановки, следует из данных ЕГРЮЛ.

Так, генеральным директором ООО "ГПН-Развитие" вместо Айдара Сарварова стал Владимир Крупеников, а ООО "Газпромнефть-Заполярье" вместо Крупеникова теперь возглавляет Максим Федоров, должность которого - временно исполняющий обязанности гендиректора. Оба изменения произошли 20 января.

"Газпромнефть-Развитие" сопровождает крупные проекты, связанные с разработкой месторождений углеводородов, а также проектированием и строительством инфраструктуры в Западной и Восточной Сибири.

"Газпромнефть-Заполярье" осуществляет добычу в Якутии, Иркутской и Оренбургской областях, Ямало-Ненецком автономном округе. Предприятие курирует разработку нефтяной части перспективного Чонского кластера в Восточной Сибири, а также работает на месторождениях ПАО "Газпром" на основе долгосрочных рисковых операторских договоров (ДРОД). Исторически "Газпромнефть-Заполярье" начинало работать на нефтяных оторочках, сейчас 90% ее портфеля составляют сложные многокомпонентные запасы.

Сарваров пришел в "Газпром нефть" в 2011 году, возглавив "Ноябрьскнефтегаз", участвовал в проекте Мессояха и был генеральным директором "Мессояханефтегаз" (совместное предприятие с "Роснефтью"), с 2019 года являлся гендиректором "Газпромнефть-Развитие".

Крупеников также долгие годы работает в "Газпром нефти", принимал участие в запуске проекта нефтеналивного терминала в Новом Порту, освоении нефтяных оторочек, ачимовских залежей и неоком-юрских газовых и газоконденсатных залежей "Газпрома", которые по договорам ДРОД осваивает "Газпром нефть", с 2018 года возглавлял "Газпромнефть-Заполярье".

Газпром нефть ООО "ГПН-Развитие" ООО "Газпромнефть-Заполярье" Владимир Крупеников Максим Федоров Айдар Сарваров
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