Фондовые индексы США завершили торги уверенным ростом

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду.

Поддержку рынку оказали сильные квартальные отчеты компаний, в том числе Netflix Inc. Кроме того, объявление о партнерстве OpenAI (разработчик чат-бота ChatGPT), Oracle Corp. , японской SoftBank Group и эмиратской госинвесткомпании MGX в сфере ИИ-инфраструктуры способствовало подъему котировок акций чип-мейкеров.

Партнерство, создание которого было анонсировано на церемонии в Белом доме с участием президента США Дональда Трампа, предусматривает инвестиции в размере до $500 млрд в ближайшие четыре года.

Акции Oracle подорожали на 6,8% по итогам торгов в среду, Nvidia Corp. - на 4,4%, Advanced Micro Devices Inc. - на 1,2%, Super Micro Computer Inc. - на 4,4%. Стоимость ADR Arm Holdings взлетела на 15,9%.

"Инвесторы по-прежнему с энтузиазмом относятся к компаниям, которые делают ставку на следующее поколение компьютерной инфраструктуры", - отмечает аналитик Northwestern Mutual Wealth Management Мэтт Стаки, слова которого приводит Market Watch.

Трейдеры также оценивали заявления президента США Дональда Трампа, позволяющие предположить, что его политика в торговой сфере будет менее жесткой, чем ожидалось ранее. В частности, Трамп сообщил, что его команда рассматривает введение с 1 февраля 10-процентных пошлин на импорт из Китая. В ходе предвыборной кампании он грозил Пекину пошлинами в 60%. Рынок надеется, что администрация Трампа займет более осторожную позицию в вопросах пошлин, пишет Trading Economics. Это может способствовать снижению инфляционных рисков.

Стоимость бумаг Netflix подскочила на 9,7%. Компания, владеющая крупнейшим в мире сервисом потокового видео по подписке, в четвертом квартале 2024 года увеличила количество платных подписчиков на 18,91 млн относительно предыдущих трех месяцев. Это рекордный квартальный прирост в истории компании. При этом показатель практически вдвое превысил прогноз аналитиков, подготовленный FactSet.

Котировки акций Procter & Gamble Co. , а также страховщика Travelers Cos. , квартальные результаты которых также превзошли ожидания аналитиков, выросли на 2,5% и 3,2% соответственно.

Между тем, стоимость бумаг Johnson & Johnson (J&J) опустилась на 1,9%, несмотря на сильную отчетность компании за четвертый квартал. Инвесторов разочаровал прогноз выручки J&J на 2025 год.

Цена бумаг Abbott Laboratories увеличилась на 0,9%. Квартальная прибыль фармкомпании резко выросла за счет единовременных факторов, однако её выручка оказалась хуже консенсус-прогноза аналитиков.

Выручка Halliburton Co. в минувшем квартале также не оправдала ожиданий. Акции нефтесервисной компании потеряли в цене 3,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в среду поднялся на 130,92 пункта (0,3%) и составил 44156,73 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 37,13 пункта (0,61%) - до 6086,37 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 252,56 пункта (1,28%), составив 20009,34 пункта.