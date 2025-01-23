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Создатель систем оптического распознавания Smart Engines увеличил годовую выручку на 80%

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Выручка ООО "Смарт Энджинс Сервис" (разработчик систем оптического распознавания текстов) в 2024 году выросла до 830 млн рублей, что на 80% в годовом измерении, сообщили "Интерфаксу" в компании.

Большую часть выручки компании обеспечили продажи трех программных решений - Smart ID Engine 2.0 (система распознавания и проверки подлинности паспорта РФ и других документов), Smart Code Engine (система считывания QR-кодов, номеров телефонов, счетчиков и банковских карт), Smart Document Engine (система распознавания первичных типовых документов).

В то же время чистая прибыль Smart Engines по итогам прошлого года составила только 230 млн рублей, что несколько меньше, чем по итогам 2023 года - 268 млн рублей. При этом затраты компании на разработку в 2024 году составили 460 млн рублей.

Число заказчиков на конец 2024 года выросло до 250 компаний и организаций, в числе которых крупные банки, операторы сотовой связи, транспортные и логистические компании.

В Smart Engines рассчитывают, что в 2025 году рост бизнеса компании продолжится и ее выручка превысит 1 млрд рублей. В том числе, за счет продвижения новых программных решений.

Smart Engines была образована в 2016 году на базе соответствующего бизнеса компании "Когнитивные технологии". При этом учредителями и совладельцами "Смарт Энджинс Сервис" стали восемь бывших сотрудников "Когнитивных технологий".

Smart Engines Когнитивные технологии
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