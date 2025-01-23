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ФНС решила ликвидировать оператора проекта терминала по перевалке СУГ в Приморье

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Межрайонная инспекция ФНС №15 по Приморскому краю приняла решение о предстоящем исключении ООО "Восток ЛПГ" (оператор проекта строительства терминала для экспорта сжиженного углеводородного газа, СУГ, в районе бухты Перевозной в Приморском крае) из ЕГРЮЛ.

Сообщение об этом опубликовано в Вестнике государственной регистрации 22 января. Решение принято 20 января.

В ЕГРЮЛ уточняется, что поводом для ликвидации юрлица стало "наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности". Ранее, в июле прошлого года, ФНС указывала на недостоверность данных в части места нахождения компании.

Согласно закону "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", если в течение трех месяцев после публикации такого решения в ФНС не поступило заявлений от самой компании, кредиторов и иных лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются ликвидацией юрлица, то налоговая принимает решение об исключении ООО из ЕГРЮЛ и вносит в ЕГРЮЛ соответствующую запись.

Как сообщалось, "Восток ЛПГ" (резидент Свободного порта Владивосток) планировал вложить в строительство морского терминала и инфраструктуры для поставок СУГ 4,5 млрд рублей. Предполагалось, что компания введет терминал в эксплуатацию в конце 2018 года, затем сроки несколько раз переносились. Проектная мощность терминала - 1 млн тонн в год с возможностью удвоения.

Компания за эти годы о старте работ публично не сообщала. Однако в ходе разбирательств в Арбитражном суде Приморского края, в июне 2023 года "Восток ЛПГ" заявил, что ведет строительство терминала. Разрешение на строительство было получено в сентябре 2021 года. После этого заседания комментировать "Интерфаксу" статус проекта компания не стала.

В последние годы основной владелец "Восток ЛПГ" Салауды Амерханов судится с другими участниками ООО, корейскими совладельцами. Амерханов пытался через суд исключить иностранцев из проекта. По его мнению, они нарушают свои обязанности, не участвуя в собрании учредителей, не подписывая протоколы рабочих совещаний и т.д. Однако суд отказал в удовлетворении заявления. Позднее двое участников – "Хёндэ Кемикал Со. Лтд" и HL Holdings Corporation – вышли из проекта.

В настоящее время по 41,25% в уставном капитале проекта принадлежит Амерханову и Руслану Галинскому, 9,5% контролирует менеджмент, оставшимися 8% владеет южнокорейская компания E1 Corp.

ФНС Приморский край ООО "Восток ЛПГ" Восток ЛПГ
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