Клиенты брокера Сбера в 2024 году открыли более 300 тыс. ИИС-3

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Клиенты "СберИнвестиций" по итогам 2024 года открыли 305 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), сообщила журналистам директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова.

По ее словам, число открытых ИИСов оказалось на 32% больше, чем годом ранее.

Общий объем средств на ИИС-3 в "СберИнвестициях" на конец года составил 15 млрд рублей, а средняя сумма на таком счете - 62 тыс. рублей.

Чаще всего на ИИС-3 покупали облигации: объем покупок за вычетом продаж за год составил 8,6 млрд рублей. Нетто-покупки акций превысили 3,6 млрд рублей, фондов - 2,3 млрд.

Среди самых популярных акций на ИИС-3 по чистому притоку средств - Сбер, "Лукойл", "Газпром", "Яндекс" и "Транснефть".

"Средний размер счета наших клиентов на ИИС-3 уже на четверть больше, чем на ИИС старого типа. Думаю, это связано с привлекательной возможностью освободить до 30 млн рублей дохода от налога, что мотивирует вкладывать более существенные суммы", - отметила Кубезова.

Она добавила, что лишь немногие клиенты трансформируют счета старого типа в ИИС-3. "Мы считаем, что необходимо поменять текущий процесс и дать брокерам возможность без участия клиентов самим передавать в ФНС сведения о трансформации ИИС. Это сделает переход бесшовным для инвестора и повысит популярность инструмента", - сказала Кубезова.

Число новых клиентов брокера Сбера в 2024 году выросло на 62% по сравнению с предыдущим годом. Общее число клиентов достигло 6,9 млн, что на 13% больше, чем в 2023 году.

Объем активов брокера Сбера увеличился на 18% по сравнению с предыдущим годом и составил около 2 трлн рублей.

Биржевые фонды в 2024 году были в лидерах спроса: чистый приток средств в них превысил 206 млрд рублей и составил 42% от всех нетто-покупок клиентов "СберИнвестиций". Это почти в пять раз больше, чем в 2023 году.

Чистый приток средств в акции снизился с 59 млрд до 51 млрд рублей и составил 14% от всех вложений.

"Главным трендом 2024 года стал стремительный рост популярности инструментов, доходность которых зависит от ключевой ставки. Частные инвесторы оперативно реагировали на изменения, происходящие на фондовом рынке, и перекладывали деньги в активы в соответствии с текущей ситуацией - фонды денежного рынка и облигации с плавающим купоном. Несмотря на общее снижение рынка акций, мы не увидели сильного падения спроса на этот инструмент. Это означает, что инвесторы понимают: многие бумаги недооценены, так что их имеет смысл приобрести на долгосрочную перспективу", - сказала Кубезова.