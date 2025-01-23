Бывший гендиректор "Сусуманзолота" Александр Чугунов возглавил УК "ХАС групп"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Известный в золотодобывающей отрасли менеджер Александр Чугунов, согласно ЕГРЮЛ, стал гендиректором УК "ХАС групп".

В 2016-2022 годах Чугунов возглавлял магаданскую компанию "Сусуманзолото", входящую в топ-10 российских золотодобытчиков, а до этого много лет занимал там должность главного инженера. Руководство "Сусуманзолота" сменилось, когда наследники основателя компании Владимира Христова продали свои акции холдингу УГМК.

УК "ХАС групп" управляет несколькими золотодобывающими компаниями в Амурской области, включая достаточно крупный "Прииск Дамбуки". По данным Союза золотопромышленников РФ, в 2021 году компании под управлением "ХАС групп" произвели 1,4 тонны золота (более актуальных данных нет).

Согласно ЕГРЮЛ, бенефициарами УК "ХАС групп" и ряда компаний под ее управлением являются Ара, Хачатур и Адон Айвазяны.