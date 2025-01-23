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ИТ-дистрибьютор BERKS планирует инициировать банкротство "Софтлайна" из-за долга

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - ООО "Беркс" (BERKS, разработчик ПО и дистрибьютор компьютеров и софта) намерено обратиться в арбитражный суд с иском о банкротстве ПАО "Софтлайн". Соответствующее уведомление размещено на "Федресурсе".

Уточняется, что причиной стала задолженность "Софтлайна" по договору поставки от 30 ноября 2012 года в размере 961,5 млн рублей, из которых основной долг 908,8 млн рублей, неустойка – 52,7 млн рублей.

"Интерфакс" направил запросы в "Софтлайн" и "Беркс".

ООО "Беркс" зарегистрировано в июне 2012 года и изначально было дистрибьютором компьютерной техники. На сегодня компания также предоставляет услуги по разработке и запуску онлайн-магазинов под ключ, разработке сайтов, платформ и ПО, консалтинговые услуги и поставки ИТ-продукции. Компания представлена во всех регионах России и странах СНГ.

Выручка ООО "Беркс" в 2023 году составила 96 млрд рублей, чистая прибыль – 472 млн рублей.

ПАО "Софтлайн" – поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Бумаги компании торгуются на МосБирже.

По итогам 2023 года оборот ПАО "Софтлайн" по МСФО составил 91,5 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA – 4,4 млрд рублей, чистая прибыль – до 4,5 млрд рублей.

ООО "Беркс" BERKS ПАО "Софтлайн"
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