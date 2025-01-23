Число заявок на пособие по безработице в США выросло до 223 тысяч

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 223 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Показатель предыдущей недели составил 217 тыс.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 220 тыс., по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, увеличилось до 213,5 тыс. с 212,75 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 11 января, повысилось до 1,899 млн - максимума с ноября 2021 года - по сравнению с пересмотренными 1,853 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали, что их число увеличится до 1,860 млн с предварительно объявленного уровня предыдущей недели в 1,859 млн.