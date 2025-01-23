Рынок акций РФ к вечеру замедлил снижение на фоне отскока нефти вверх

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру в четверг замедлил снижение на фоне отскока нефти вверх (фьючерс на Brent вернулся выше $79 за баррель), ранее давление на рынок оказали санкционные угрозы президента США Дональда Трампа, а также опасения, что растущая инфляция в России может привести к дальнейшему ужесточению монетарной политики ЦБ РФ. Индекс МосБиржи колеблется вблизи 2930 пунктов, при этом лидируют в снижении акции металлургов и ПАО "Группа Позитив" (-3,8%).

К 16:30 индекс МосБиржи составил 2927,63 пункта (-1,5%, минимум сессии - 2910,26 пункта), индекс РТС - 938,4 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 23 января, составляет 98,2804 руб. (-1,65 рубля).

Подешевели акции "НЛМК" (-4,3%), "АЛРОСА" (-3,7%), "Аэрофлота" (-3,5%), "МТС" (-3,4%), "Северстали" (-3,3%), "Мечела" (-3,1%), "Ростелекома" (-3%), "ММК" (-3%), МКБ (-2,8%), ПАО "ФСК-Россети" (-2,7%), ГК "Самолет" (-2,6%), "Эн+ груп" (-2,5%), "Газпром нефти" (-2,5%), ОК "Русал" (-2,4%), "Роснефти" (-2,1%), "Норникеля" (-2,1%), "Интер РАО" (-2,1%), АФК "Система" (-2%), "НОВАТЭКа" (-2%), "РусГидро" (-2%), "Московской биржи" (-1,9%), "Т-Технологии" (-1,8%), Сбербанка (-1,6% и -1,6% "префы"), ВТБ (-1,4%), "Газпрома" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1% и -0,9% "префы"), "Татнефти" (-0,8%), "Магнита" (-0,7%).

"Магнитогорский металлургический комбинат" в IV квартале 2024 года сократил производство стали на 4,4% по сравнению с третьим кварталом (до 2,369 млн тонн), продажи товарной металлопродукции группы упали на 4,7% (до 2,13 млн тонн), сообщил ММК. По итогам 2024 года выпуск стали ММК понизился на 13,8% (до 11,195 млн тонн), продажи - на 9,8% (до 10,622 млн тонн). Согласно прогнозам ММК, в начале 2025 года сезонные факторы и высокая ключевая ставка продолжат оказывать неблагоприятное влияние на деловую активность в России.

Подорожали акции ПАО "Группа Астра" (+2,2%), ПАО "Полюс" (+2,1%).

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о необходимости как можно скорее договориться с РФ по украинскому урегулированию и пригрозил в противном случае ввести тарифы и санкции в отношении российского экспорта в США.

"Если мы не заключим соглашение и скоро, у меня не будет другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины, санкции на все, что Россия продает США, и против других причастных стран", - отметил президент в социальной сети Truth Social.

Накануне Росстат опубликовал свежий блок данных по инфляции, показавших ее ускорение, что оказало давление на котировки акций.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 14 по 20 января составила 0,25% после 0,67% с 1 по 13 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный). С начала года к 20 января рост цен составил 0,92%.

Из данных за 20 дней января этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 20 января ускорилась до 10,04% с 9,87% на 13 января (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в четверг просел в рамках коррекции после достижения ранее на неделе годовых максимумов в ожидании геополитических новостей.

"Мосбиржа" с 23 января, согласно решению НКО НКЦ ввела запрет на короткие позиции в акциях "М.Видео-Эльдорадо". Бумаги "Распадской" (+1,5%) подогреваются ожиданиями возможных мер поддержки угольной отрасли, которые в эти дни обсуждают в правительстве РФ. Акции ПАО "Полюс" продолжают чувствовать себя лучше рынка и достигли пика с ноября 2020 года, покупки ускорились на фоне обновления ценами на золото накануне максимума с октября 2024 года (котировки драгметалла все ближе подходят к историческому пику $2801 за унцию). "Полюс" при этом 3 февраля намерен провести собрание акционеров по дроблению акций с коэффициентом 1:10, по итогам которого бумаги могут стать более привлекательными для частных инвесторов, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в четверг наблюдалась консолидация. Участники в условиях нейтрального макроэкономического фона ждут новых заявлений Трампа в рамках экономического форума в Давосе. Индекс МосБиржи с середины января колеблется в узком диапазоне 2880-2985 пунктов и теперь стремится к нижней его границе. Инвесторы в РФ также реагируют на геополитические заявления и отдельные корпоративные драйверы, заключила Кожухова.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций РФ находится под давлением продавцов на фоне очередных словесных интервенций президента США Дональда Трампа. В части корпоративных событий выходят операционные результаты отдельных компаний, однако полноценная публикация годовых отчетов начнется только в феврале; следующее заседание Банка России состоится 14 февраля.

Акции ММК снижаются на фоне квартального отчета за 2024 год, отразившего сокращение производства и продаж на фоне ремонтов комбината и замедления деловой активности. Высокие цены на золото, близкие к историческому максимуму, поддерживают спрос на акции золотодобывающих компаний, отметил эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, на мировых фондовых рынках в четверг преобладают консолидационные настроения после неплохого повышения днем ранее, инвесторы продолжают оценивать первые решения новой администрации США. В частности, поддержку акциям технологических компаний оказывает объявление Трампом о запуске проекта Stargate, предусматривающего привлечение частных инвестиций в размере до полутриллиона долларов в ближайшие 4 года в развитие ИИ-инфраструктуры в стране. Кроме того, позитивом для рынков выступают весьма успешно начавшийся сезон корпоративных отчетностей, а также надежды на то, что внешнеторговая политика США при Трампе будет не такой жесткой, как опасались. Так, Трамп завил о введении со следующего месяца "лишь" 10-процентных пошлин на импорт из Китая, хотя ранее грозил установить их в размере 60%.

Рынок акций РФ просел после выхода накануне вечером данных Росстата, согласно которым инфляция в стране по состоянию на 20 января разогналась до более чем 10% в годовом выражении. Это усилило опасения, что Банк России на заседании в середине февраля может вернуться к ужесточению монетарной политики. Кроме того, негативными факторами выступают некоторое ухудшение конъюнктуры на зарубежных фондовых площадках и слабая динамика на рынках нефти и промышленных металлов. На таком фоне некоторые участники торгов, по-видимому, решили частично зафиксировать прибыль после неплохого повышения в предыдущие недели.

Индекс МосБиржи с точки зрения теханализа на дневном графике пока удерживается выше важного уровня 2900 пунктов. В связи с этим сохраняется возможность продолжения подъема с целью на отметке 3060 пунктов, считает Додонов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в четверг рынок отыгрывает негативные данные по инфляции в РФ.

"Однако наш базовый сценарий предполагает сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на февральском заседании. На российском рынке восходящий тренд остается в силе, но отметка 3000 пунктов по индексу МосБиржи выглядит как достаточно сильное сопротивление, поэтому не исключаем краткосрочного отката в район 2900 пунктов", - полагают эксперты.

По оценке эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, давление на нефть оказал тот факт, что котировки ранее оказались сильно перегреты, возросла хеджирующая активность производителей. Дополнительным фактором для снижения выступила статистика API по коммерческим запасам в США.

Надзорное ведомство Индии по судоходству включило СК "Согласие" в список одобренных страховщиков. Также были продлены разрешения для "Альфастрахования", "ВСК" и "Согаза" до 2030 года. Разрешение для "Ингосстраха" остается в силе до 2029 года. Ранее в этом месяце "Альфастрахование" и "Ингосстрах" подпали под блокирующие санкции США, отметила Рокотянская.

Тем временем, аналитики Citi повысили прогноз средней цены Brent на 2025 год до $67 с $62 за баррель, из-за роста геополитических рисков, связанных с Ираном и Россией. Прогнозная средняя цена Brent на I квартал установлена Citi на уровне $75 за баррель, на II квартал - $68, на III квартал - $63, на IV - $60 за баррель, обратила внимание представитель "БКС МИ".

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,8%, австралийский ASX Australia просел на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,4%), растет Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 прибавили 0,3-0,6%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,4%, фьючерс на Dow топчется на месте).

Экспорт Японии в декабре увеличился на 2,8% относительно того же месяца прошлого года и достиг рекордных 9,910 трлн иен ($63,3 млрд), сообщило министерство финансов. Импорт в прошлом месяце повысился на 1,8% - до 9,78 трлн иен. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя на 2,3%, второго - на 2,6%, по данным Trading Economics.

ВВП Южной Кореи в IV квартале 2024 года увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, согласно предварительным данным Банка Кореи. В годовом выражении экономика выросла на 1,2%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,2% и 1,3% соответственно.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 223 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель предыдущей недели составил 217 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 220 тыс., по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены отскочил вверх после локального снижения на статистике Американского института нефти (API) о росте запасов сырья. Трейдеры следят за заявлениями президента США Трампа и ждут официальных цифр Минэнерго США о запасах сырья в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 16:30 по московскому времени составила $79,03 за баррель (+0,1% и -0,4% в среду), мартовская цена фьючерсов на WTI - $75,42 за баррель (-0,03% и -0,5% накануне).

API сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Официальный отчет Минэнерго США выйдет в четверг в 19:00 по Москве; опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 300 тыс. баррелей; ждут роста запасов бензина на 2,1 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (-10,7% и -9,2% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-10,3% и -7,8% "префы"), ПАО "ТНС энерго Кубань" (-9,3%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-8,6% и -7,4% "префы"), "ОГК-2" (-6,4%), ПАО "ТНС Энерго" (-5,9%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-5,1%), "Башнефти" (-5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-4,2%), ПАО "Сегежа Групп" (-4,2%).

Выросли акции "Саратовэнерго" (+14,7% и +18,7% "префы"), "Камчатскэнерго" (+11,8% и +13,4% "префы"), "Сахалинэнерго" (+8,8%), "Самараэнерго" (+4,8% и +2,9% "префы"), ПАО "Бурятзолото" (+4,2%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+2,6%), MDMG (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 составил 60,08 млрд рублей (из них 6,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,15 млрд рублей на бумаги ГК "Самолет" и 5,19 млрд рублей на акции "Т-Технологии").