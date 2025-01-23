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Юникредит банк остановил исходящие переводы физлиц в валюте

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Юникредит банк, "дочка" итальянской группы UniCredit, вслед за Райффайзенбанком перестал проводить исходящие переводы физлиц в валюте.

Как сообщили "Интерфаксу" в колл-центре Юникредит банка, с 23 января у клиентов банка нет возможности осуществить переводы из-за ограничений на стороне банка-корреспондента.

ЕЦБ в апреле 2024 года направил группам UniCredit и Raiffeisen Bank International (RBI) требование об ускорении процесса сворачивания бизнеса в России. RBI заявлял, что требования европейского регулятора выходят далеко за рамки планов группы по дальнейшему сокращению бизнеса в России и могут отрицательно повлиять на варианты продажи Райффайзенбанка. В начале сентября 2024 года Райффайзенбанк перестал проводить исходящие переводы физлиц в валюте в связи с рекомендациями ЕЦБ в адрес материнского RBI.

UniCredit в свою очередь сообщил, что продолжает реализацию стратегии ускоренного сворачивания операций в РФ, чтобы выполнить требования регулятора и избежать перехода контроля над российскими активами государству. В 2025 году группа UniCredit планирует сократить локальный кредитный портфель (без учета кредитов российским "дочкам" международных групп) до менее 1 млрд евро, депозитный портфель - до менее 2 млрд евро, объем трансграничных платежей - до менее 8,5 млрд евро (с 9,1 млрд евро по итогам третьего квартала).

Юникредит банк по итогам третьего квартала 2024 года занимает 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Raiffeisen Bank UniCredit Райффайзенбанк Юникредит банк ЕЦБ
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