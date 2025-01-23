Поиск

Египет в 2025 году раньше прошлогоднего срока начал поставки картофеля в РФ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Египет в этом году раньше, чем в прошлом, начал поставки картофеля в РФ.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхознадзора, с начала года через морской порт "Новороссийск" поступили первые 8 партий свежего продовольственного картофеля из Египта общим объемом 728,4 тонны.

"В 2024 году за аналогичный период поставок картофеля из Египта в Россию не было", - сказали в пресс-службе.

Картофель был ввезен в рамках обычного режима - с взиманием импортной пошлины. Ее базовая ставка составляет 5%.

Продукция прошла карантинный фитосанитарный контроль, нарушений не выявлено. Она разрешена к ввозу на территорию РФ.

Египет является основным поставщиком картофеля в РФ, на него приходится до 50-60% поставок в РФ. Картофель также поступает из Азербайджана, Белоруссии и Китая.

Как сообщалось, в 2024 году сбор картофеля в РФ в организованном секторе снизился до 7,2 млн тонн с 8,6 млн тонн в 2023 году. В ноябре прошлого года на фоне резкого роста цен на него ЕЭК предоставила РФ квоту на беспошлинный ввоз до 150 тыс. тонн картофеля на период до 31 июля 2025 года. Поставки в рамках квоты пока не начались.

В 2025 году площади под картофелем, по данным Минсельхоза, планируется расширить на 2,3% (или на 7 тыс. га).

Египет Минсельхоз Россельхознадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на нефть резко ушли в минус на заявлениях Трампа

Цены на нефть резко ушли в минус на заявлениях Трампа

"Газпром" предложил подключить независимые газовые компании к газификации регионов

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе283 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5745 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });