Египет в 2025 году раньше прошлогоднего срока начал поставки картофеля в РФ

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Египет в этом году раньше, чем в прошлом, начал поставки картофеля в РФ.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Россельхознадзора, с начала года через морской порт "Новороссийск" поступили первые 8 партий свежего продовольственного картофеля из Египта общим объемом 728,4 тонны.

"В 2024 году за аналогичный период поставок картофеля из Египта в Россию не было", - сказали в пресс-службе.

Картофель был ввезен в рамках обычного режима - с взиманием импортной пошлины. Ее базовая ставка составляет 5%.

Продукция прошла карантинный фитосанитарный контроль, нарушений не выявлено. Она разрешена к ввозу на территорию РФ.

Египет является основным поставщиком картофеля в РФ, на него приходится до 50-60% поставок в РФ. Картофель также поступает из Азербайджана, Белоруссии и Китая.

Как сообщалось, в 2024 году сбор картофеля в РФ в организованном секторе снизился до 7,2 млн тонн с 8,6 млн тонн в 2023 году. В ноябре прошлого года на фоне резкого роста цен на него ЕЭК предоставила РФ квоту на беспошлинный ввоз до 150 тыс. тонн картофеля на период до 31 июля 2025 года. Поставки в рамках квоты пока не начались.

В 2025 году площади под картофелем, по данным Минсельхоза, планируется расширить на 2,3% (или на 7 тыс. га).