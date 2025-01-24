Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в пятницу, рубль дешевеет на старте последних торгов недели на фоне негативной динамики цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,6235 руб. (+7,4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,49 коп. выше уровня действующего официального курса.

Вероятная краткосрочная цель для пары "юань-рубль" - 13,95 руб./юань, говорится в валютной стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" на I квартал 2025 года.

"В IV квартале рубль ослаб к юаню в среднем на 0,8%, - констатируют эксперты. - Основное снижение пришлось на конец декабря на фоне общей слабости рубля из-за новых санкций США против банковского сектора РФ. На горизонте года курс рубля с куда большей вероятностью ослабнет к юаню, нежели укрепится. Во-первых, инфляция в РФ гораздо выше, чем в КНР. Во-вторых, профицит торговли в России под угрозой из-за введенных в начале января ограничений в отношении нефтегазового сектора страны. По нашим оценкам, в самом негативном сценарии курс из-за санкций ослабнет на 4 рубля к доллару и на 0,55 рубля к юаню. Реальное же влияние будет зависеть от того, насколько отрасль адаптируется к санкциям и насколько окажется устойчивым профицит платежного баланса".

Краткосрочный прогноз экспертов "БКС МИ" для курса пары "юань-рубль" составляет 13,95 руб./юань, долгосрочный взгляд на 12 месяцев: 14,60 руб./юань.

Цены на нефть эталонных марок продолжают слабо снижаться утром в пятницу после падения до двухнедельных минимумов накануне, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени подешевели на 0,1% - до $78,25 за баррель. Котировки мартовских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились также на 0,1% - до $74,61 за баррель.

Обе марки завершили предыдущие торги на минимумах с 9 января после того, как Трамп заявил, что "прямо сейчас цена достаточно высока" и что его администрация нацелена на то, чтобы активизировать добычу в США нефти и газа. Также он намерен призвать ОПЕК к увеличению добычи. "Я попрошу Саудовскую Аравию и ОПЕК опустить цены на нефть. Им надо их снизить, что они, к моему удивлению, не сделали до президентских выборов в США", - сказал он.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,02 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 400 тыс. баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 148 тыс. баррелей после роста на 765 тыс. баррелей неделей ранее.