Котировки "Распадской" корректируются вниз после взлета на 8,1% накануне

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Котировки "Распадской" корректируются вниз в начале торгов пятницы после роста на 8,1% (до 301 рубля) в четверг на новости о включении "Евраз НТМК" в список ЭЗО. Основной рост стоимости ценных бумаг компании пришелся на вечернюю сессию 23 января.

Таким образом, по отношению к закрытию дневной сессии "Московской биржи" акции "Распадской" остаются в заметном плюсе (+4,9%). Если брать динамику ценных бумаг компании по отношению к закрытию вечерней сессии "Мосбиржи", то она уже отрицательная - по данным на 10:02 акции потеряли в цене 1,15%, опустившись до 297,55 рубля за штуку.

Правительство включило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО) еще три компании, в том числе АО "Евраз НТМК".

"Евраз НТМК" - одно из крупнейших интегрированных металлургических предприятий России. Комбинат расположен в Нижнем Тагиле. Актуальная структура владения не раскрывается, в последнем опубликованном отчете - за 2021 год - контролирующим лицом комбината, как и других структур группы Evraz, называлась Evraz Plc. В свою очередь, основные российские предприятия группы - "Евраз ЗСМК", "Евраз КГОК", "Евраз Ванадий Тула" - являлись дочерними предприятиями "Евраз НТМК".

Сама Evraz Plc совместно контролировалась группой из трех акционеров: Greenleas International Holdings Романа Абрамовича (28,6%, в начале 2022 года перешли в прямое владение Абрамовича), Abiglaze Александра Абрамова (19,3%) и Crosland Global Александра Фролова (9,7%). В 2022 году правительство Великобритании ввело санкции против компании, а все активы Evraz Plc были заморожены. Это "ограничивает способность компании выплачивать дивиденды и осуществлять платежи по облигациям", заявлял тогда Evraz. Все основные акционеры Evraz Plc также находятся под британскими санкциями. В августе прошлого года российские заводы группы "Евраз" и угольная компания "Распадская" были внесены в SDN List Минфина США.

Кроме того, правительственный перечень ЭЗО пополнили АО "Иркутсккабель" и ОАО "Кирскабель" - крупнейшие российские предприятия, выпускающие широкий ассортимент кабелей и проводов. Заводы находятся под управлением АО "УК "Ункомтех". Согласно ЕГРЮЛ, 100% УК "Ункомтех" ранее владела кипрская Dolen Investments Limited, доля в которой принадлежала группе "Ренова". В прошлом году "Ренова" подала в Арбитражный суд Москвы иск с требованием изъять у Dolen долю в ТД "Ункомтех".

Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, он дает возможность через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права иностранных холдингов, например, голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями. Для реализации этого права требуется обращение в суд с заявлением о приостановлении осуществления иностранным акционером корпоративных прав в отношении ЭЗО.

Ранее в перечень ЭЗО уже было включено 14 компаний. В первоначальную редакцию документа в марте 2024 года попали юрлица, участвующие в структуре владения Альфа-банком, АльфаСтрахованием, сетями Х5 и "Азбука вкуса", производителем удобрений "Акрон" : АО "АБ Холдинг", ООО "ЮНС-Холдинг", ООО "Корпоративный центр ИКС 5", ООО "Городской супермаркет", АО "Акрон Групп". Также в него входило хакасское ООО "Разрез Аршановский".

Затем, в частности, в перечень была добавлена ПАО "Группа "Русагро".