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Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 29 января снизится на 5,7% до 4,4 тыс. руб./т

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 29 января снизится на 5,7% до 4 тыс. 430,1 рубля с нынешней 4 тыс. 699,6 рубля за тонну, сообщает Минсельхоз.

Пошлина на ячмень увеличится до 3 тыс. 407,8 рубля с 3 тыс. 101,9 2 рубля за тонну, на кукурузу – снизится до 4 тыс. 659,1 рубля с 5 тыс. 041,7 рубля за тонну.

Ставки были рассчитаны исходя из индикативных цен: $240,9 за тонну на пшеницу ($240 за предыдущий период), $215,3 - на ячмень ($207,6), $233 - на кукурузу ($234,6).

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже. Сначала ставки пошлин исчислялись в долларах. С июля 2022 года они определяются в рублях. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценами.

Сначала базовая цена для расчета пошлин составляла 15 тыс. рублей за тонну пшеницы и 13,875 тыс. рублей за тонну ячменя и кукурузы. С июня 2023 года она была повышена до 17 тыс. и 15,875 тыс. рублей за тонну соответственно. С 28 июня 2024 года базовая цена на пшеницу составляет 18 тыс. рублей, на ячмень и кукурузу - 16,875 тыс. рублей за тонну.

Минсельхоз
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