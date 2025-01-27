Европейские фондовые индексы в основном снизились в пятницу

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном снизились по итогам торгов в пятницу.

Сводный индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,05% и составил 530,07 пункта.

Британский FTSE 100 снизился на 0,06%, германский DAX - на 0,08%, испанский IBEX 35 - на 0,07%. Французский CAC 40 вырос на 0,44%, итальянский FTSE MIB - на 0,24%.

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе заключительной сессии Всемирного экономического форума в Давосе, посвященной перспективам развития мировой экономики, выразила уверенность в том, что инфляция в еврозоне, которая, по последним данным, составляет 2,4%, движется в сторону снижения, а не роста.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева на той же сессии признала, что в борьбе с инфляцией были достигнуты поразительные результаты. В предыдущие годы повышение процентных ставок центральных банков, направленное на замедление роста цен, неизменно приводило к экономическим спадам, напомнила она.

"Впервые мы оказались в ситуации, когда темпы инфляции снижаются, а экономика продолжает расти", - сказала Георгиева, объяснив это отчасти появлением механизмов координации экономической политики после глобального финансового кризиса 2008 года.

Между тем сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в еврозоне, согласно предварительным данным HCOB и S&P Global, в январе поднялся до 50,2 пункта с 49,6 пункта в декабре. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал рост индекса до 49,7 пункта, сообщает Trading Economics. Значения индекса выше отметки 50 пунктов указывают на оживление деловой активности.

В Германии сводный PMI в прошлом месяце вырос до 50,1 пункта против 48 пункта в декабре, во Франции - до 48,3 пункта с 47,5 пункта. В обеих странах индекс вырос сильнее прогноза.

В составе Stoxx Europe 600 лидером роста стали акции Burberry Group Plc, прибавившие 9,9%. Британский производитель товаров класса "люкс" сократил сопоставимые продажи в октябре-декабре всего на 4% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали падения на 12%, согласно подготовленному самой компанией консенсус-прогнозу.

Капитализация других компаний "люксового" сегмента также выросла: акции LVMH подорожали на 1,9%, Kering - на 4,5%, Hermes - на 0,9%.

Сильнее всего (на 12,7%) в составе общеевропейского индекса снизились котировки Ericsson AB. Шведский производитель телекоммуникационного оборудования увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года на 41%, до 4,78 млрд шведских крон ($435 млн), однако результат оказался существенно хуже консенсус-прогноза опрошенных FactSet экспертов, который составлял 7,05 млрд крон.

Нидерландская Signify из сектора светотехники и систем освещения потеряла 0,4% капитализации после новостей о предстоящем уходе главного исполнительного директора Эрика Рондолата.

Бумаги итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena подешевели на 6,9% после сообщений о том, что банк сделал предложение о приобретении более крупного конкурента - Mediobanca Banca di Credito Finanziario - за 13,3 млрд евро. Рыночная стоимость последнего выросла на 7,7%.

Акции британского производителя упаковочных материалов DS Smith подорожали на 2%. Европейская комиссия одобрила сделку по его покупке американской компанией International Paper Co. за 5,8 млрд фунтов стерлингов ($7,16 млрд) при условии продажи пяти ее заводов в Европе.

Цена бумаг датской фармкомпании Novo Nordisk A/S подскочила на 7,1% после публикации хороших результатов клинических исследований ее нового препарата для снижения веса amycretin.