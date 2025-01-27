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"Вкусвилл" в 2024 году увеличил оборот на 27%, до 329 млрд рублей

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Ритейлер "Вкусвилл" за 2024 год нарастил оборот (с НДС) на 27%, до 329 млрд рублей, сообщила компания.

В 2024 году доля доставки продуктов достигла 50% от оборота против 46,8% в 2023 году. "В непогоду и выходные дни доля онлайна уже превышает 50%", - отмечают в компании.

Всего в 2024 году было открыто 593 новых магазина, а темп открытий вырос на 18%. Также ритейлер открыл 79 новых дарксторов. Количество доставок составило 127 млн.

"Значимым шагом для компании стали первые 3 магазина за пределами России - "Вкусвилл" появился в Казахстане и расширил ассортимент натуральными продуктами от более 60 местных производителей. К концу 2024 года тестовые точки признаны успешными и принято решение о масштабировании, "Вкусвилл Казахстан" уже активно подбирает локации для новых открытий", - говорится в сообщении.

"Вкусвилл" позиционирует себя как сеть магазинов продуктов для здорового питания. Сеть объединяет более 2 тысяч магазинов в 170 городах России. Более 97% товаров представлено под собственной торговой маркой.

Вкусвилл Казахстан
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