Рынок акций РФ в начале основной сессии просел на 0,2% по индексам

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии Мосбиржи в понедельник демонстрирует негативную динамику цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подешевевшей нефти (мартовский фьючерс на Brent опустился ниже $78 за баррель), фактором поддержки остаются ожидания вероятной встречи глав США и России по урегулированию конфликта вокруг Украины.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2942,73 пункта (-0,2%), индекс РТС - 943,4 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 января, составляет 98,2636 руб. (-83,42 копейки).

Подешевели акции "Роснефти" (-1,6%), АФК "Система" (-0,8%), "АЛРОСА" (-0,7%), "НЛМК" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), ОК "Русал" (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,5% "префы"), "ММК" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,5% "префы").

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,9%), "Норникеля" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на российском рынке акций на этой неделе внимание инвесторов привлекут данные от Росстата по инфляции, которые будут опубликованы в среду вечером. Любые признаки ослабления инфляционного давления будут позитивно восприняты инвесторами. На данном этапе индекс МосБиржи закрепился выше линии 200-дневной скользящей средней, и инвесторам нужен лишь повод, чтобы развить восстановление дальше, в направлении уровня 3000 пунктов по индексу МосБиржи, который, если не устоит, откроет возможность для роста в область 3100-3200 пунктов.

Еще одним фактором поддержки для фондового рынка может стать динамика нефтяных котировок. Хотя на прошлой неделе котировки Brent снизились после роста в предыдущие четыре недели, баланс рисков сохраняется в пользу более высоких цен на нефть. Котировки Brent достигли поддержки в области линии 10-дневного скользящего среднего, следующим уровнем поддержки выступают линии 20-дневной и 50-дневной скользящих средних, которые проходят в области немногим выше $76 за баррель. В принципе котировки Brent могут вернуться на траекторию роста уже на этой неделе, а недельные данные по коммерческим запасам нефти в США, которые выйдут в среду, могут предоставить необходимый импульс к возобновлению повышательной динамики на рынке нефти, считают эксперты "Цифра брокер".

По оценке аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, индекс МосБиржи на прошлой неделе встретил сопротивление в районе 2968 пунктов. Пробитие этого уровня может отправить индекс выше 3000 пунктов. Однако с учетом дивергенции по индексу относительной силы RSI возможен коррекционный откат до уровня 2863 пункта, считает он.

В США индексы акций в минувшую пятницу снизились на 0,3-0,5% во главе с Nasdaq после существенного подъема ранее в течение недели.

Инвесторы продолжали следить за статистикой и корпоративной отчетностью за IV квартал, а также за заявлениями президента США Дональда Трампа.

Индекс потребительского доверия в США в январе уменьшился до 71,1 пункта по сравнению с 74 пунктами месяцем ранее, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о снижении индикатора всего до 73,2 пункта. Опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали пересмотра. При этом индекс уменьшился впервые за полгода.

Азиатские рынки акций

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,04%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,8-2,4% во главе с контрактом на Nasdaq).

Биржи Южной Кореи и Австралии в понедельник закрыты в связи с праздниками (Новый год по Лунному календарю в Южной Корее и День Австралии).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в январе уменьшился до минимальных за пять месяцев 49,1 пункта по сравнению с 50,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Консенсус-прогноз, представленный Trading Economics, не предполагал изменения показателя. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на ослабление активности в промышленном секторе. Индикатор опустился ниже данного уровня впервые с сентября 2024 года.

При этом показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, увеличился до максимума за десять месяцев и составил 55,3 пункта против 53,3 пункта в декабре.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в этом месяце уменьшился до 50,2 пункта по сравнению с максимальными за девять месяцев 52,2 пункта в декабре.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены умеренно проседают после снижения на минувшей неделе.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в понедельник составила $77,96 за баррель (-0,7% и +0,3% в пятницу), мартовская цена WTI - $74,14 за баррель (-0,7% и +0,01% в пятницу).

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 3,5%. Давление на рынок оказали заявления президента США Дональда Трампа в Давосе о намерении добиваться снижения цен на нефть.

Вступивший в должность президента в прошлый понедельник политик ранее также пообещал ввести 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля, что повысило опасения торговых войн.

В минувшие выходные Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25%-ные пошлины и другие меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с нелегальными мигрантами из США. Позднее Белый дом объявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия, в том числе принимать рейсы с депортируемыми мигрантами.