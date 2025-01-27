Цена Brent стабилизировалась у $78,54 за баррель

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Котировки нефти стабилизировались вблизи уровня закрытия пятницы после того, как ранее на торгах чередовали снижение с ростом.

К 14:20 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,05% до $78,54 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дешевели на бирже NYMEX на 0,03%, по $74,64 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 3,5%.

Рынки реагируют на заявления президента США Дональда Трампа и статистику из Китая. В минувшие выходные Трамп поручил своей администрации немедленно ввести 25%-ные пошлины и другие ограничительные меры в отношении Колумбии за отказ властей страны принять два самолета с депортируемыми из США нелегальными мигрантами. Позднее Белый дом объявил, что пошлины пока не вступят в силу, поскольку правительство Колумбии согласилось на все условия Вашингтона.

"Хотя санкции и не вступили в силу, они породили нервозность в связи с готовностью Трампа оказывать давление на всех, кого потребуется, для достижения его целей", - отметил аналитик SEB Бьярн Шилдроп.

Выступая на прошлой неделе в Давосе, Дональд Трамп призвал страны ОПЕК опустить цены на нефть для ускорения завершения украинского конфликта.

В то же время Трамп пригрозил ужесточить санкции против экспорта нефти из России.

Ранее американский президент пообещал ввести 25%-ные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады с 1 февраля, допустив возможность введения пошлин на импорт из Евросоюза и Китая. Кроме того, он заявлял о намерении наращивать производство энергоносителей в США.

Понижательное давление на котировки оказывают также слабые экономические данные Китая, являющегося одним из крупнейших импортеров нефти.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая неожиданно снизился в январе, опустившись до минимальных за пять месяцев 49,1 пункта по сравнению с 50,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Консенсус-прогноз, представленный Trading Economics, не предполагал изменения показателя.